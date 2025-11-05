Formazione professionale: il futuro dei giovani passa dal CIOFS di Varese e Castellanza
Il Centro di Formazione Professionale CIOFS- FP di Varese e Castellanza sono i Centri di formazione ideali per trasformare le tue aspirazioni in realtà. Tutte le date degli open day
Hai sempre sognato di diventare un esperto barman, un barista di successo, un cameriere di sala, o un addetto alla reception efficiente? Forse la tua passione è diventare acconciatore, estetista o specializzarti nei servizi di impresa? Qualunque sia la tua ambizione, il Centro di Formazione Professionale CIOFS-FP nei centri di Varese e Castellanza rappresenta la scelta ideale per trasformare i tuoi sogni in realtà.
Grazie agli open day e agli openlab, organizzati per sperimentare i laboratori, i ragazzi e i loro genitori avranno la possibilità di esplorare da vicino l’ampia offerta formativa del CIOFS, toccando con mano l’attenzione educativa e professionale che caratterizza questi percorsi.
Un’offerta formativa che guarda al futuro
I corsi gratuiti di Istruzione e Formazione Professionale proposti dal CIOFS- FP, sono pensati per preparare i giovani ad affrontare il mondo del lavoro, rispondendo alle richieste del mercato. La formula proposta unisce la crescita delle competenze culturali a una solida formazione pratica, permettendo agli studenti di acquisire una professione in tre anni, per la qualifica e il quarto anno per il diploma. Il Centro di Varese ha anche ormai da un paio d’anni, avviato anche i corsi IFTS post diploma incentrati sulla valorizzazione delle tipicità enograstronomiche.
Uno dei punti di forza dei Centri di Formazione Professionale CIOFS è la presenza di laboratori modernamente attrezzati, dove gli studenti possono mettere in pratica le competenze acquisite.
Un’occasione da non perdere: gli open day
Il CIOFS-FP di Varese e Castellanza aprono le porte a studenti e famiglie con giornate dedicate alla scoperta della sua offerta formativa. Durante questi eventi, sarà possibile partecipare a esperienze pratiche nei laboratori, che rappresentano una vera e propria immersione nel mondo della formazione professionale.
Clicca e scopri le date degli open day
Perché scegliere il CIOFS?
- Competenze a 360 gradi: i corsi offerti dal CIOFS combinano conoscenze teoriche e pratiche per permettere agli studenti di affrontare con sicurezza il mondo del lavoro.
- Laboratori all’avanguardia: gli studenti avranno accesso a tecnologie moderne e ambienti dinamici per sviluppare le loro competenze operative.
- Approccio innovativo: grazie all’uso della didattica digitale e di attività pratiche, l’esperienza di apprendimento è coinvolgente e stimolante.
- Alternanza scuola-lavoro: i percorsi formativi includono stage personalizzati, offrendo agli studenti l’opportunità di mettere alla prova le competenze acquisite in contesti lavorativi reali.
- Valori solidi: l’insegnamento ispirato ai valori di Don Bosco guida il percorso formativo, puntando a formare professionisti non solo competenti ma anche responsabili e attenti ai valori umani.
Il CIOFS-FP nei Centri di Varese e Castellanza rappresenta una vera e propria porta aperta per il futuro dei giovani, offrendo loro la possibilità di sviluppare le competenze necessarie per intraprendere una carriera di successo.
Ciofs Varese
Offerta formativa
- Operatore dei Servizi di Promozione Accoglienza
- Operatore della Ristorazione preparazione degli alimenti
- Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza
- Tecnico dei Servizi Sala e Bar
Open lab in presenza
E’ necessario prenotarsi tramite il modulo
ISCRIVITI AGLI OPEN LAB
- Mercoledì 3 dicembre
- Venerdì’ 5 dicembre
- mercoledì 10 dicembre
- Venerdì 12 dicembre
Open day in presenza
Partecipazione senza prenotazione
- Sabato 22 novembre dalle 9 alle 13
Sede Varese
Piazza Libertà, 9
Telefono 0332 240584
E-mail: segreteria_varese@ciofslombardia.it
Sito internet
Ciofs Castellanza
Offerta formativa
- Operatore del Benessere (Erogazione dei servizi di trattamento estetico)
- Tecnico dei trattamenti estetici
- Operatore del Benessere (Erogazione di trattamenti di acconciatura)
- Tecnico dell’acconciatura
- Operatore ai servizi d’impresa
- Tecnico dei servizi di impresa -amministrazione e contabilità
- Operatore della ristorazione (Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande)
- Tecnico dei servizi di sala e bar
I corsi proposti rilasciano le seguenti certificazioni:
- qualifica triennale al termine del terzo anno, riconosciuta a livello europeo, che dà la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro;
- diploma professionale al termine del quarto anno, riconosciuto a livello europeo, come ulteriore specializzazione
Open lab in presenza
Un’occasione unica per sperimentare in prima persona i laboratori di estetica, acconciatura, operatore ai servizi d’impresa e sala bar.
E’ necessario prenotarsi tramite il modulo
ISCRIVITI AGLI OPEN LAB
- Settore estetica 24 novembre
- Settore acconciatura 25 novembre
- Settore sala bar 26 novembre
- Settore impresa 26 novembre
Open day in presenza
Partecipazione senza prenotazione
- Sabato 8 novembre dalle 9 alle 12.30
- Venerdì 28 novembre dalle 17.30 alle 19.30
- Sabato 13 dicembre dalle 9 alle 12.30
Sede di Castellanza
Via Cardinal Ferrari 7 (ang. Via Maria Montessori 6), Castellanza
Tel. 0331503107
Email: direzione_castellanza@ciofslombardia.it
Sito internet
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GrandeFratello su Viabilità di Biumo, il consigliere Luca Boldetti chiede un confronto in Commissione
elenera su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Felice su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
barbara zanchin su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
axelzzz85 su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
elenera su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.