Formazione professionale: il futuro dei giovani passa dal CIOFS di Varese e Castellanza

Hai sempre sognato di diventare un esperto barman, un barista di successo, un cameriere di sala, o un addetto alla reception efficiente? Forse la tua passione è diventare acconciatore, estetista o specializzarti nei servizi di impresa? Qualunque sia la tua ambizione, il Centro di Formazione Professionale CIOFS-FP nei centri di Varese e Castellanza rappresenta la scelta ideale per trasformare i tuoi sogni in realtà.

Grazie agli open day e agli openlab, organizzati per sperimentare i laboratori, i ragazzi e i loro genitori avranno la possibilità di esplorare da vicino l’ampia offerta formativa del CIOFS, toccando con mano l’attenzione educativa e professionale che caratterizza questi percorsi.

Un’offerta formativa che guarda al futuro

I corsi gratuiti di Istruzione e Formazione Professionale proposti dal CIOFS- FP, sono pensati per preparare i giovani ad affrontare il mondo del lavoro, rispondendo alle richieste del mercato. La formula proposta unisce la crescita delle competenze culturali a una solida formazione pratica, permettendo agli studenti di acquisire una professione in tre anni, per la qualifica e il quarto anno per il diploma. Il Centro di Varese ha anche ormai da un paio d’anni, avviato anche i corsi IFTS post diploma incentrati sulla valorizzazione delle tipicità enograstronomiche.

Uno dei punti di forza dei Centri di Formazione Professionale CIOFS è la presenza di laboratori modernamente attrezzati, dove gli studenti possono mettere in pratica le competenze acquisite.

Un’occasione da non perdere: gli open day

Il CIOFS-FP di Varese e Castellanza aprono le porte a studenti e famiglie con giornate dedicate alla scoperta della sua offerta formativa. Durante questi eventi, sarà possibile partecipare a esperienze pratiche nei laboratori, che rappresentano una vera e propria immersione nel mondo della formazione professionale.

Perché scegliere il CIOFS?

Competenze a 360 gradi : i corsi offerti dal CIOFS combinano conoscenze teoriche e pratiche per permettere agli studenti di affrontare con sicurezza il mondo del lavoro.

: i corsi offerti dal CIOFS combinano conoscenze teoriche e pratiche per permettere agli studenti di affrontare con sicurezza il mondo del lavoro. Laboratori all’avanguardia : gli studenti avranno accesso a tecnologie moderne e ambienti dinamici per sviluppare le loro competenze operative.

: gli studenti avranno accesso a tecnologie moderne e ambienti dinamici per sviluppare le loro competenze operative. Approccio innovativo : grazie all’uso della didattica digitale e di attività pratiche, l’esperienza di apprendimento è coinvolgente e stimolante.

: grazie all’uso della didattica digitale e di attività pratiche, l’esperienza di apprendimento è coinvolgente e stimolante. Alternanza scuola-lavoro : i percorsi formativi includono stage personalizzati, offrendo agli studenti l’opportunità di mettere alla prova le competenze acquisite in contesti lavorativi reali.

: i percorsi formativi includono stage personalizzati, offrendo agli studenti l’opportunità di mettere alla prova le competenze acquisite in contesti lavorativi reali. Valori solidi: l’insegnamento ispirato ai valori di Don Bosco guida il percorso formativo, puntando a formare professionisti non solo competenti ma anche responsabili e attenti ai valori umani.

Il CIOFS-FP nei Centri di Varese e Castellanza rappresenta una vera e propria porta aperta per il futuro dei giovani, offrendo loro la possibilità di sviluppare le competenze necessarie per intraprendere una carriera di successo.

Offerta formativa

Operatore dei Servizi di Promozione Accoglienza

Operatore della Ristorazione preparazione degli alimenti

Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza

Tecnico dei Servizi Sala e Bar

Open lab in presenza

E’ necessario prenotarsi tramite il modulo

Mercoledì 3 dicembre

Venerdì’ 5 dicembre

mercoledì 10 dicembre

Venerdì 12 dicembre

Open day in presenza

Partecipazione senza prenotazione

Sabato 22 novembre dalle 9 alle 13

Sede Varese

Piazza Libertà, 9

Telefono 0332 240584

E-mail: segreteria_varese@ciofslombardia.it

Sito internet

Offerta formativa

Operatore del Benessere (Erogazione dei servizi di trattamento estetico)

(Erogazione dei servizi di trattamento estetico) Tecnico dei trattamenti estetici

Operatore del Benessere (Erogazione di trattamenti di acconciatura)

(Erogazione di trattamenti di acconciatura) Tecnico dell’acconciatura

Operatore ai servizi d’impresa

Tecnico dei servizi di impresa -amministrazione e contabilità

Operatore della ristorazione (Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande)

(Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande) Tecnico dei servizi di sala e bar

I corsi proposti rilasciano le seguenti certificazioni:

qualifica triennale al termine del terzo anno, riconosciuta a livello europeo, che dà la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro;

al termine del terzo anno, riconosciuta a livello europeo, che dà la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro; diploma professionale al termine del quarto anno, riconosciuto a livello europeo, come ulteriore specializzazione

Open lab in presenza

Un’occasione unica per sperimentare in prima persona i laboratori di estetica, acconciatura, operatore ai servizi d’impresa e sala bar.

E’ necessario prenotarsi tramite il modulo

Settore estetica 24 novembre

Settore acconciatura 25 novembre

Settore sala bar 26 novembre

Settore impresa 26 novembre

Open day in presenza

Partecipazione senza prenotazione

Sabato 8 novembre dalle 9 alle 12.30

Venerdì 28 novembre dalle 17.30 alle 19.30

Sabato 13 dicembre dalle 9 alle 12.30