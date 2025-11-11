Il Bosco del Rugareto: un angolo di foresta a due passi dalla città

A pochi chilometri dal frastuono della città, il Bosco del Rugareto custodisce ancora un angolo di natura autentica della pianura lombarda. Il Parco locale di interesse sovracomunale è stato istituito nel 2005 tra i Comuni di Cislago, Marnate, Gorla Minore e Rescaldina e si estende per oltre 1.200 ettari tra la provincia di Varese e quella di Milano.

Il parco si trova sul pianalto a est della Valle Olona e arriva a sfiorare la pineta di Tradate. Qui, dove la campagna incontra il bosco, la foresta e i campi coltivati si alternano e si fondono, creando paesaggi unici, pronti a indossare una nuova veste suggestiva a ogni stagione.

Una vera foresta nel cuore della provincia

Il Bosco del Rugareto è una delle ultime testimonianze viventi di quella che un tempo era la foresta primordiale della pianura padana. Come racconta Giorgio Trespioli, guardia ecologica volontaria, «Il parco racchiude ancora alcuni spazi di quello che era la foresta tipica, il querco-carpineto, con macchie di quercia farnia e carpino bianco, specie primordiali della pianura padana». Ma passeggiando nel parco, si incontrano anche pini silvestri, castagni e betulle insieme ad altre essenze arbustive come nocciolo, evonimo (conosciuto anche come fusaggine o berretta del prete), sambuco e Biancospino.

Tra i rami del bosco trovano casa lo scoiattolo rosso (specie a serio rischio di scomparsa a causa dell’introduzione dello scoiattolo grigio nordamericano da parte dell’uomo), il picchio verde, il picchio rosso maggiore e il picchio rosso minore. Tra i rapaci notturni ci sono la civetta e l’allocco, ma nel parco vivono anche diverse specie di rapaci diurni.

Di recente, nel Rugareto sono arrivati dei nuovi inquilini. Come spiega Trespioli, «Le fototrappole hanno ripreso cervi e qualche cinghiale». Il parco, infatti, svolge un’importante funzione come corridoio ecologico, facilitando gli spostamenti di specie animali diverse e contribuendo alla loro diffusione nel territorio.

I torrenti che riempiono di vita il bosco del Rugareto

Senza acqua non c’è bosco e il Rugareto non fa eccezione. Il parco è attraversato da tre corsi d’acqua fondamentali per sostenere la biodiversità straordinaria di questo territorio. Si tratta dei torrenti Fontanile, Gradeluso e Bozzente. Il Bozzente, in particolare, scorre costante anche nei periodi più secchi, offrendo un habitat ideale per anfibi e uccelli acquatici.

Quattro percorsi ad anello per esplorare il bosco del Rugareto

Nel Bosco del Rugareto si snodano quattro percorsi ad anello rispettivamente situati nei Comuni di Rescaldina, Cislago, Gorla Minore e Marnate. Tutti i percorsi sono collegati e creano una rete di sentieri, che permette di esplorare ogni angolo del parco. Per chi ama la mountain-bike, nel Bosco del Rugareto passa un percorso ciclistico che rientra nel progetto “Varese Do You Bike” promosso dalla Camera di Commercio di Varese e che collega il parco al PLIS del Medio Olona.

Che si preferiscano le passeggiate o un bel giro in bicicletta, le strade sterrate e i sentieri sono il modo migliore per visitare il bosco del Rugareto a ritmo lento e lontano dai rumori e la frenesia della città.

Storia e cultura immerse nella natura

Il Rugareto ospita anche testimonianze storiche affascinanti. A Cislago, il castello visconteo domina il paese e custodisce un patrimonio naturalistico inaspettato: ospita, spiega Trespioli, «Una delle più grandi colonie di rondone comune della provincia di Varese».

Un invito a rallentare

Le stradine bianche, le radure e i torrenti del bosco del Rugareto offrono la possibilità di camminare, pedalare e osservare senza fretta. È un luogo che invita a rallentare, ad ascoltare e dimenticarsi per un momento dei problemi della vita quotidiana.

In un territorio di confine, tra Varese e Milano, il Bosco del Rugareto è un ponte verde tra passato e futuro: un invito a ritrovare la calma nel silenzio degli alberi.