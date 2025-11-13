Il Circolo PD di Gavirate boccia il progetto del ponte sulla SP1
Il segretario del Circolo Pierluigi Lucchina chiede all'amministrazione di riconsiderare lo stanziamento in favore di opere più urgenti per la collettività
Il Circolo di Gavirate del Partito Democratico interviene sulla questione del ponte che andrà costruito sulla provinciale SP1. Il segretario Pierluigi Lucchina: « Un progetto per il quale sono stati stanziati 1 milione e 200 mila euro dalla Provincia e 100mila euro da una variazione di bilancio del Comune: una cifra significativa di denaro pubblico destinata a un’opera sulla quale non risultano effettuati studi approfonditi – o quantomeno non resi noti – relativi al traffico, alla viabilità o al reale utilizzo della strada in questione. Come Partito Democratico, condividiamo pienamente quanto già espresso dal gruppo consiliare “Vivere Gavirate”: manifestiamo il nostro disaccordo e chiediamo all’attuale amministrazione di rivalutare il progetto, individuando priorità più urgenti in altre zone del paese: ad esempio la realizzazione della rotonda sulla sp 1 a Voltorre, la messa in sicurezza dell’ uscita dal Chiostro di Voltorre e l’utilizzo del sottopasso nei pressi dell’istituto Stein per il collegamento pedonale inesistente per tale complesso scolastico.
Riteniamo che l’obiettivo per Gavirate debba essere quello di valorizzare al meglio le qualità e le opportunità che il nostro territorio offre, anche e soprattutto in termini di sicurezza e vivibilità. Non va dimenticato che l’area interessata dal progetto è già oggi fonte di disagi, tra disordine e comportamenti poco consoni: la costruzione del ponte rischia di amplificare questi problemi, mentre l’amministrazione continua a mantenere un atteggiamento silente.
L’assenza del Sindaco e del Presidente Magrini all’incontro rappresenta una loro vera sconfitta politica. Il confronto con i cittadini è sempre un valore positivo, un segno di attenzione e rispetto per la democrazia locale e non solo».
Il Segretario del Circolo PD di Gavirate, Pierluigi Lucchina, aggiunge: « Ormai parlare di ponti, al di fuori di quelli per la pace, sembra essere la moda del 2025. Il Partito Democratico ribadisce che le priorità per la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile sono altre. Il rischio concreto è che quel ponte risulti inutilizzato o utilizzato in modo inopportuno.
Devo inoltre sottolineare che convocare una conferenza alle ore 12 dello stesso giorno dell’incontro pubblico, solo per ostacolare un’occasione di confronto, è stato un atteggiamento poco elegante.L’assenza del Presidente della Provincia è stata un’ulteriore nota triste e indice di scarsa attenzione verso il territorio. Dopo le sue dichiarazioni – secondo cui parteciperebbe solo a eventi istituzionali – va ricordato che durante la campagna elettorale partecipò alla presentazione della lista “Gavirate in Comune”. Con questo faremo il nostro possibile per aiutare a far sentire la vera voce: quella dei cittadini. Se anche a livello locale iniziamo con questi giochi, non dobbiamo stupirci se poi la gente non va più a votare».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Alfaman su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
fp su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
lenny54 su “Adesso ti ammazzo", paziente sfonda il vetro con una pietra e devasta l'ambulatorio a Mesenzana
PaoloFilterfree su "Caro generale Vannacci le tue tesi sono strampalate e la Storia è una cosa seria"
Viacolvento su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
Bustocco-71 su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.