Il Consiglio comunale di Cislago si riunisce questa sera per bilancio, opere pubbliche e mozioni

La seduta è convocata per le 21 di martedì 25 novembre. All’ordine del giorno anche l’acquisizione di aree private, il diritto allo studio e una mozione sul riconoscimento dello Stato di Palestina

Il Consiglio comunale di Cislago si riunirà in seduta straordinaria questa sera, martedì 25 novembre alle 21 nella Sala consiliare del Municipio, in Piazza Toti.

All’ordine del giorno modifiche al Documento Unico di Programmazione 2025-2027, con relativa variazione al bilancio di previsione finanziario e aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche. Saranno inoltre discusse la revisione dello Statuto comunale con l’abrogazione parziale o totale di alcuni articoli e l’approvazione del Piano per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2025/2026.

Il consiglio sarà chiamato a votare anche l’adesione alla Centrale unica di committenza del Saronnese e l’acquisizione di aree private legate alla lottizzazione in via Peschiera. Tra i punti in programma anche la comunicazione di variazioni al bilancio già approvate in giunta e due mozioni: una per l’intitolazione di una via alla memoria di Sergio Ramelli e Fausto e Iaio, presentata dal gruppo consiliare Cartabia Sindaco, e l’altra per il riconoscimento dello Stato di Palestina, sottoscritta dal gruppo consiliare Cislago in Comune.

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sul sito del Comune. Nel casdo non si riuscisse a terminare la discussione dell’Ordine del giorno una seconda convocazione è fissata per sabato 29 novembre alle 11.

Pubblicato il 25 Novembre 2025
