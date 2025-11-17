Varese News

Il teatro in dialetto scatena un’ondata di solidarietà a Ternate

Centinaia le persone che hanno assistito allo spettacolo organizzato dai Comuni di Mercallo e Ternate al Parco Berrini venerdì 14 novembre. I fondi raccolti aiuteranno la lotta la tumore al seno

gnocc e purpett

Erano quasi 350, difficile contarle tutte, le persone che la sera di venerdì 14 novembre hanno partecipato allo spettacolo teatrale in dialetto della compagnia Gnocc e Purpett in scena al Parco Berrini di Ternate. Una serata all’insegna della risata ma soprattutto un momento di solidarietà, che è riuscito a coinvolgere centinaia di donne e uomini per una causa importante.

gnocc e purpett
Un momento dello spettacolo andato in scena al Parco Berrini

Lo spettacolo organizzato dai Comuni di Mercallo e Ternate rientrava infatti nelle iniziative di Valbossa in Rosa: la gara di solidarietà che ogni anno riunisce istituzioni, associazioni e realtà da decine di paesi del Varesotto per raccogliere fondi da destinare alla prevenzione e alla cura del tumore al seno.

gnocc e purpett

Pubblicato il 17 Novembre 2025
