Il teatro in dialetto scatena un’ondata di solidarietà a Ternate
Centinaia le persone che hanno assistito allo spettacolo organizzato dai Comuni di Mercallo e Ternate al Parco Berrini venerdì 14 novembre. I fondi raccolti aiuteranno la lotta la tumore al seno
Erano quasi 350, difficile contarle tutte, le persone che la sera di venerdì 14 novembre hanno partecipato allo spettacolo teatrale in dialetto della compagnia Gnocc e Purpett in scena al Parco Berrini di Ternate. Una serata all’insegna della risata ma soprattutto un momento di solidarietà, che è riuscito a coinvolgere centinaia di donne e uomini per una causa importante.
Lo spettacolo organizzato dai Comuni di Mercallo e Ternate rientrava infatti nelle iniziative di Valbossa in Rosa: la gara di solidarietà che ogni anno riunisce istituzioni, associazioni e realtà da decine di paesi del Varesotto per raccogliere fondi da destinare alla prevenzione e alla cura del tumore al seno.
