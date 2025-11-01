La Openjobmetis a Venezia da sfavorita cerca un “colpo a sorpresa”

Sarà una Openjobmetis senza nulla da perdere quella che domenica pomeriggio (2 novembre, contesa iniziale alle 16,30) metterà piede al palasport “Taliercio” di Mestre per affrontare la Umana Reyer Venezia. La squadra di Kastritis è infatti (già) nel mezzo del primo guado stagionale da attraversare: cambio in regia (dentro Iroegbu a dare maggiore solidità e punti in attacco), situazione fisica non delle migliori, calendario assassino e prima di due partite in tre giorni con altrettante big del campionato. Dopo Venezia infatti c’è il match interno con la Virtus di martedì sera alle 20.

Bandiera bianca preventiva? No di certo, perché Varese può davvero fare leva sulla leggerezza per provare a fare il colpaccio che, tra l’altro, è riuscito più di una volta negli ultimi anni nella piccola “casa” della Reyer. Quello con Venezia è inoltre il “derby” degli sponsor con le due agenzie di lavoro somministrato (Umana e Openjobmetis) in campo e con i loro principali dirigenti (Luigi Brugnaro e Rosario Rasizza) che si conoscono, si stimano ma si prendono anche in giro quando la squadra di uno sopravanza quella del collega.

Per i biancorossi sarà la prima volta con il 6+6 (sei stranieri e sei italiani), soluzione necessaria sul lungo termine ma anche di stretta attualità: il malessere che ha colpito Librizzi comporta che il quasi licenziato (per giusta causa… sportiva) Stefan Moody non solo vada a referto ma possa anche essere utilizzato per qualche minuto alle spalle di Iroegbu, sperando in un moto d’orgoglio personale rimasto finora molto ben nascosto. Il capitano comunque sta meglio ed è regolarmente partito con i compagni. Ma è chiaro che le eventuali fortune varesine debbano passare altrove: dallo stesso Iroegbu libero di creare (specie adesso, visto che non ha ancora preso confidenza con i compagni), all’ex di turno Freeman fino ad Alviti che deve dare una scossa al suo cammino.

Sotto canestro staremo a vedere quali saranno le scelte di Kastritis che, in teoria, dovrebbe allungare il minutaggio a Renfro e utilizzarlo almeno per qualche tratto di gara insieme a Nkamhoua e non solo in alternativa al finlandese. Portare un po’ di peso, centimetri e reattività in area appare anche necessario visto il gruppo che può schierare Spahjia nel pitturato, con Horton e Tessitori a dividersi i minuti e con Wiltjer e Nikolic a dare manforte. Anche sugli esterni gli orogranata appaiono molto solidi, con Cole e Bowman a dettare ritmi e velocità, Valentine e Parks a garantire qualità ed esperienza insieme a Candi e all’ex di turno De Nicolao.

Venezia finora ha raccolto meno del previsto in termini di vittorie (2-2 in campionato, 2-3 in Eurocup) ma ha anche già affrontato alcune partite molto complicate come quelle di Trapani dove la Reyer è stata battuta anche con qualche decisione arbitrale infelice (eufemismo…), e di Milano. Ma anche in quelle occasioni la squadra di Spahjia ha confermato di essere su un altro piano rispetto a Varese. E proprio per quello l’Umana sarà obbligata a vincere, a differenza dei biancorossi…

