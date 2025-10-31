Varese News

Umana Venezia – Openjobmetis Varese, la partita in diretta

Difficile trasferta in laguna per la formazione biancorossa domenica 2 novembre (16,30): esordio per Ike Iroegbu. Segui e commenta con noi il match in #direttavn

Calendario tremendo per la Openjobmetis che nel giro di tre giorni dovrà affrontare Venezia in trasferta e Bologna in casa. Si comincia dal palasport Taliercio di Mestre con la gara valida per la 5a giornata che va in scena domenica 2 novembre alle ore 16,30. VareseNews racconta l’evento sportivo con la consueta #direttaVN disponibile dal venerdì pomeriggio; poi domenica dalle 16 circa la cronaca minuto per minuto del match.
Il live è offerto da Finazzi SerramentiConfident, Nicora e Camera Condominiale Varese. La diretta si apre in questa pagina (in basso; attendete qualche secondo per il caricamento) così come la chat per commentare il match insieme a noi. Se ci fossero problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.

Pubblicato il 31 Ottobre 2025
