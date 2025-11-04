La seconda giornata di Glocal 25 sarà dedicata alle Olimpiadi

Venerdì 7 novembre, la quattordicesima edizione di Glocal dedica l’intera giornata alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, grazie a una importante collaborazione con l’Università dell’Insubria. L’Aula Magna dell’ateneo varesino ospiterà il convegno mattutino “Neve, fatica e sogni: la materia delle Olimpiadi”, un momento di riflessione cruciale a pochi mesi dalla cerimonia inaugurale.

Il convegno del mattino: istituzioni e sport a confronto

La sessione mattutina (9:30-12:30) vedrà gli interventi della rettrice Maria Pierro, del sindaco di Varese Davide Galimberti, del presidente della Provincia Marco Magrini, del presidente della Camera di Commercio Mauro Vitiello, del senatore Alessandro Alfieri, della parlamentare europea Lara Magoni, del presidente del Coni Lombardia Marco Riva e di Matteo Cesarini, responsabile della Varese Sport Commission for Winter Games 2026 e dell’ex parlamentare Matteo Bianchi. Parteciperanno anche Giampiero Merati, presidente del corso di laurea magistrale in Scienze delle attività motorie preventive e adattate, e Andrea Moriondo, presidente del corso di laurea triennale in Scienze motorie dell’Insubria.

Pomeriggio nell’aula magna: dalla sostenibilità alla preparazione atletica

Nel pomeriggio, sempre nell’aula magna, Francesca Rovati di Svizzera Turismo terrà una lectio magistralis sul turismo montano sostenibile, presentando il caso Swisstainable. L’intervento sarà introdotto dal professor Adriano Martinoli del dipartimento di Scienze teoriche e applicate.

Alle 16:00, il focus si sposterà sulla preparazione atletica con “Prepararsi alle olimpiadi, una strada lunga quattro anni”. Pippo Gazzotti, referente tecnico del College Sportivo Invernale dell’Università dell’Insubria, dialogherà una leggenda dello sport italiano, la campionessa olimpica di sci di fondo Stefania Belmondo.

Salone Estense: tecnologia e impatto territoriale

Il Salone Estense ospiterà due panel nel corso del pomeriggio. Alle 14:00, “Milano Cortina 2026: dati, etica e intelligenza artificiale oltre la sfida sportiva” vedrà confrontarsi Matteo Bruno Calveri (Founder and CEO di Summeet), Riccardo Capo (amministratore delegato di Oasi Zegna) e il professor Davide Tosi dell’Università dell’Insubria.

Alle 16:00, “Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: l’impatto sul territorio” analizzerà l’eredità dei Giochi con Andrea Severini (amministratore delegato di Trenord), Matteo Cesarini (Varese Sport Commission), Silvia Cavazzi (sindaca di Bormio), Evelina Christillin (vice presidente vicario del comitato organizzatore Olimpiadi di Torino 2006) e la professoressa Rosella Locatelli (Economia, Università dell’Insubria).

Sala VareseVive: il racconto mediatico

La sala VareseVive proporrà due appuntamenti dedicati alla narrazione giornalistica. Alle 14:00, “Il fotoracconto giornalistico degli sport invernali” ospiterà l’esperienza di Giancarlo Colombo, fotografo che ha raccontato diverse edizioni dei giochi olimpici, sia estivi che invernali.

Alle 16:00, “Le testate giornalistiche locali e il racconto olimpico” riunirà Roberto Pacchetti (direttore TgR Lombardia), Diego Minonzio (direttore de La Provincia di Sondrio) e Alessandro Zago (caporedattore del Corriere delle Alpi), con la moderazione del professor Luca Daris dell’Università dell’Insubria.

Sala Morselli: sport e alimentazione

La giornata si concluderà nella Sala Morselli (16:00-18:00) con “La colazione dei campioni”, dedicato all’alimentazione degli atleti olimpici. Interverranno la professoressa Serena Martegani e Giorgio Ferriero, presidente del corso di laurea di Fisioterapia dell’Università dell’Insubria.

Una giornata intensa che affronterà tutti gli aspetti delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: dall’impatto economico alle infrastrutture, dalla preparazione atletica alla sostenibilità, dal racconto mediatico all’innovazione tecnologica, confermando il ruolo centrale dell’Università dell’Insubria nella preparazione di questo evento storico per il territorio lombardo-veneto.