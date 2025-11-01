La Uyba cerca conferme nel match interno contro Macerata
Le marchigiane hanno iniziato bene il campionato da neopromosse ma la Eurotek deve tramutare in punti il buon momento di forma. Si gioca domenica 2 dalle 17 alla E-Work Arena
La UYBA vuole regalare la prima gioia da presidente ad Andrea Saini: dopo averci provato sul campo di Scandicci (3-1 per le toscane ma prova incoraggiante delle Farfalle) la squadra di Barbolini prova a sfruttare il turno interno – domenica 2 novembre, ore 17 – contro un’avversaria che appartiene alla stessa fascia, la Cbf Balducci Macerata.
Le Farfalle si sono riposate giovedì per recuperare dalle fatiche fiorentine e quindi hanno preparato la partita con la neopromossa formazione marchigiana che ha già raccolto 8 punti battendo Perugia e San Giovanni, in un cammino da pieno ritmo salvezza. La UYBA ha un punto in meno ma cerca il sorpasso sulla squadra di coach Lionetti che schiera la ex Bonelli in regia pronta ad alimentare il braccio di Decortes, Kokkonen e Kockarevic.
Da Busto non si segnalano particolari problemi di formazione, ma è chiaro che l’appuntamento non sarà semplicissimo: i tre punti fanno gola a entrambe le squadre anche se la Eurotek potrà contare su un pubblico caldo e numeroso, pronto a fare il proprio dovere di sostegno.
«Da Firenze abbiamo portato a casa quello che di buono abbiamo messo in campo mercoledì ma ora pensiamo già alla partita contro Macerata, una neopromossa che sta facendo molto bene – spiega Francesca Parlangeli – Massima attenzione a questa formazione, e d’altra parte il campionato è molto competitivo e non esistono partite dal risultato scontato. Noi dovremo pensare soprattutto a far bene nella nostra metà campo».
Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio – Cbf Balducci Hr Macerata
Busto Arsizio: 1 Battista, 2 Pelloni (L), 3 Gennari, 4 Metwally, 5 Seki, 6 Van Avermaet, 7 Diouf, 8 Schmit, 10 Parlangeli, 11 Obossa, 17 Eckl, 18 Torcolacci, 23 Parra. All. Barbolini.
Macerata: Breciani (L), 3 Batte, 4 Sismondi, 5 Kokkonen, 6 Kockarevic, 7 Bonelli, 8 Mazzon, 9 Piomboni, 10 Ornoch, 14 Caforio (L2), 15 Crawford, 16 Clothier, 17 Decortes. All. Lionetti.
