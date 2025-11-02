L’Asti passa 2-0 al “Franco Ossola”: Varese sconfitto e contestato

Un primo tempo da incubo e una ripresa inconcludente condannano il Varese a un’altra sconfitta in campionato, la quarta nelle ultime cinque partite. Non arriva quindi la tanto attesa reazione dopo il ko di Vado, anzi, contro l’Asti il finale è di 2-0 per gli ospiti, un altro risultato negativo. La prestazione offerta nella prima parte della gara di oggi non lascia spazio a commenti positivi. La formazione piemontese punisce i biancorossi due volte con Chillemi, prima all’11’ perso su azione d’angolo, poi su punizione concessa ingenuamente dalla difesa e insaccata prima dalla barriera che si apre e poi da Bugli, apparso in ritardo. I due pali colpiti prima da Romero e poi da Cogliati non fanno che evidenziare la giornata negativa.

Galleria fotografica Varese – Asti 0-2 4 di 43

Piovono quindi fischi dal pubblico del “Franco Ossola” su giocatori e staff, che prima fischiano la squadra all’intervallo e poi si ripetono al termine della gara, dopo che nella ripresa la squadra di Ciceri ha dominato il possesso palla senza però riuscire a segnare alla difesa astigiana, che si è difesa con ordine. Prima della contestazione della tribuna il Varese si è radunato a metà campo, con capitan Bruzzone visibilmente agitato a spronare i suoi a una reazione. Domenica prossima ci sarà l’insidiosa trasferta a Gozzano, serve un cambio di marcia, ma l’impressione è che ormai questo anche campionato non possa regalare grandi successi alla piazza. Saremo lieti di essere smentiti ma i 16 punti dopo 10 giornate non sono media neanche da playoff.

FISCHIO D’INIZIO

Dopo la sconfitta di Vado, il Varese cerca una reazione immediata e al “Franco Ossola” ospita l’Asti per ritrovare la vittoria. In casa biancorossa mister Andrea Ciceri recupera dalla squalifica capitan Matteo Bruzzone, che rimette al centro della difesa. Qualche cambio rispetto all’ultima uscita: lo schema è 4-2-3-1 con Donarini sulla fascia mancina di difesa mentre dietro alla punta Romero agiscono Guerini, Qeros e Cogliati. In panchina appare per la prima volta anche Abraham Sovogui, aggregato alla squadra dall’inizio della stagione e finalmente tesserato dopo una lunga trafila burocratica. I piemontesi di mister Camillo Cascino, ancora imbattuti in stagione in trasferta, scendono in campo con un 4-3-3 che vede al centro della difesa l’ex Paolo Ropolo. In porta Silvio Brustolin, bandiera astigiana. Giornata autunnale a Masnago con pioggia battente dalla mattinata che rende scivoloso il terreno di gioco, che però non presenta pozze.

PRIMO TEMPO

Dopo aver quasi smesso nel prepartita, la pioggia inizia a battere forte con il fischio d’inizio e per i primi minuti è l’acqua a essere protagonista del match rallentando le due squadre. L’Asti però si fa preferire e conquista diversi angoli: dal quarto in pochi minuti, all’11’, trova il vantaggio con Chillemi che insacca da due passi la sponda di Gjura. La reazione del Varese è più nel possesso palla che nelle occasioni. Dopo il diagonale debole di Tentoni al 15′, l’occasione migliore arriva al 19′ quando Romero, servito da Guerini, con un colpo di testa colpisce il palo. Sembra il preludio al gol e invece a colpire è ancora l’Asti: al 22′ Chillemi sfrutta una punizione – fallo di Costante sullo stesso attaccante – che sbuca nella barriera, schizza sull’erba bagnata e sorprende Bugli per il doppio vantaggio ospite. A confermare il momento negativo, al 28′ è il secondo legno colpito dal Varese, questa volta con Cogliati, che vede il mancino rasoterra respinto dal palo. L’occasione resta però un episodio isolato, con l’Asti che si difende e riesce, senza grande sofferenza, a fermare i tentativi di Bruzzone e compagni. Il Varese viene così accompagnato da fischi l’uscita dal campo all’intervallo, sotto di due gol.

SECONDO TEMPO

Il Varese torna in campo con tre cambi: dentro Bertoni, De Ponti e Barzotti per Costante, Donarini e Qeros e passaggio alla difesa a tre. L’inizio della squadra di Ciceri è incoraggiante: al 2′ Tentoni impegna Brustolin con un destro da fuori, mentre un minuto dopo va alto il colpo di testa di Barzotti sul cross di Marangon. Cascino, mister dell’Asti, capisce l’andazzo e risponde inserendo Bonara e Cirillo per Bresciani e Chillemi. Il Varese però continua ad attaccare e al 13′ Guerini non inquadra la porta da ottima posizione sul servizio di Cogliati, mentre un minuto dopo Brustolin para all’angolino il destro di Barzotti. L’Asti arretra ancora e difende nella propria trequarti, limitando ancora lo spazio d’azione del Varese che lancia palloni in area avversaria senza però trovare soluzioni davvero concrete. Ciceri si gioca anche le carte Malinverno e Sovogui ma l’Asti prosegue a concedere il minimo indispensabile. Al 35′ su azione d’angolo è determinante il salvataggio di Soplantaj sulla riga di porta per evitare il gol, festeggiato come un gol dal difensore astigiano. Prima del 45′ ci prova anche il giovane Sovogui, prima di testa, poi da fuori, ma in entrambi i casi Brustolin para senza grande impegno; un cross di Tentoni deviato dalla difesa ospite colpisce la traversa, portando a tre il numero di legni di giornata, ma il tanto atteso gol non arriva. Nei 4′ di recupero anche l’ultima occasione, l’incornata di Romero, viene parata e così alla fine il Varese è sconfitto e contestato.

TABELLINO

VARESE – ASTI 0-0 (0-2)

Marcatori: 11′ pt e 22′ pt Chillemi (A)

Varese (4-2-3-1): Bugli; Marangon (26′ st Sovogui), Costante (1′ st Bertoni), Bruzzone, Donarini (1′ st De Ponti); Tentoni, Palesi (26′ st Malinverno); Guerini, Qeros (1′ st Barzotti), Cogliati; Romero. A disposizione: Rugginenti, Secondo, Berbenni, Barbaro. All.: Ciceri.

Asti (4-3-3): Brustolin; Garcia Magnelli, Gjura, Soplantaj, Ropolo; Toma, Gatto, Mancini; Bresciani (6′ st Bonara), Chillemi (6′ st Cirillo), Podestà (22′ st Erbini). A disposizione: Costantino, Isoldi, Mana, Pisciotta, Rainero, Cussotto. All.: Cascino.

Arbitro: Romeo di Genova (Conio e Base).

Corner: 9-4. Ammoniti: Costante, Donarini per il Varese; Bonara per l’Asti. Recupero: 1’ + 4’,

Note: giornata piovosa, terreno pesante.

APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA

Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.