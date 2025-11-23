Un defibrillatore e una statua della Madonna per il gruppo Alpini di Malnate
Il Gruppo Alpini di Malnate ha inaugurato ieri, sabato 22 novembre due aiuti preziosi, benchè molto diversi, per i cittadini di Malnate: un defibrillatore automatico esterno (DAE) e la statua della Madonna degli Alpini, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, oltre alle associazioni di primo soccorso del territorio.
Il DAE è stato donato dall’associazione “Ama il tuo cuore”, rappresentata per l’occasione dal presidente Roberto Canziani. La statua della Madonna degli Alpini è invece un dono del parroco di Malnate, don Giuseppe Lazzati.
Numerosa la partecipazione delle penne nere provenienti dai Gruppi della Sezione di Varese, con il Vessillo sezionale accompagnato dal presidente Franco Montalto e dal generale Emiliano Vigorita. Per l’amministrazione comunale era presente il sindaco di Malnate, Nadia Cannito.
«I due simboli, anche se molto lontani, si avvicinano poiché la Signora della neve sostiene i cuori, mentre il DAE potrà aiutare fisicamente i cuori di chi ne avrà bisogno – ha dichiarato il capogruppo degli Alpini di Malnate, Maurizio Crugnola, sottolineando come – L’intervento rapido possa fare la differenza in caso di estrema emergenza».
Il nuovo defibrillatore sarà operativo 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno e a disposizione di tutta la popolazione.
