Varese News

Archivio

Un defibrillatore e una statua della Madonna per il gruppo Alpini di Malnate

Il Gruppo Alpini di Malnate ha inaugurato ieri, sabato 22 novembre due aiuti preziosi, benchè molto diversi, per i cittadini di Malnate: un defibrillatore automatico esterno (DAE) e la statua della Madonna degli Alpini

Inaugurati agli alpni di Malnate Defibrillatore e statua della Vergine

Il Gruppo Alpini di Malnate ha inaugurato ieri, sabato 22 novembre due aiuti preziosi, benchè molto diversi, per i cittadini di Malnate: un defibrillatore automatico esterno (DAE) e la statua della Madonna degli Alpini, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, oltre alle associazioni di primo soccorso del territorio.

Il DAE è stato donato dall’associazione “Ama il tuo cuore”, rappresentata per l’occasione dal presidente Roberto Canziani. La statua della Madonna degli Alpini è invece un dono del parroco di Malnate, don Giuseppe Lazzati.

Numerosa la partecipazione delle penne nere provenienti dai Gruppi della Sezione di Varese, con il Vessillo sezionale accompagnato dal presidente Franco Montalto e dal generale Emiliano Vigorita. Per l’amministrazione comunale era presente il sindaco di Malnate, Nadia Cannito.

Inaugurati agli alpni di Malnate Defibrillatore e statua della Vergine

«I due simboli, anche se molto lontani, si avvicinano poiché la Signora della neve sostiene i cuori, mentre il DAE potrà aiutare fisicamente i cuori di chi ne avrà bisogno – ha dichiarato il capogruppo degli Alpini di Malnate, Maurizio Crugnola, sottolineando come – L’intervento rapido possa fare la differenza in caso di estrema emergenza».

Il nuovo defibrillatore sarà operativo 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno e a disposizione di tutta la popolazione.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 23 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.