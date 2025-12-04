A Laveno attivo il servizio integrativo di raccolta della carta in via Arioli

L’amministrazione comunale informa delle novità rispetto alla raccolta della carta. In seguito ad accordi tra Comune di Laveno Mombello e Comunità Montana, dal mese di dicembre 2025 sarà attivato un servizio integrativo di raccolta della carta in via Arioli, dove è già presente il servizio per il verde, tramite compattatore.

Le prime date previste per il servizio sono il 6 e il 20 dicembre 2025 dalle 08.00 alle 11.00. Il servizio proseguirà nel 2026, il sabato, a settimane alternate rispetto alla raccolta della carta porta a porta. Questa iniziativa è finalizzata a garantire il rispetto delle regole di raccolta della carta che deve obbligatoriamente essere inserita nei contenitori o nei sacchi di carta distribuiti gratuitamente il sabato all’Ecosportello di Villa Frua.

Il servizio è disponibile per tutte le utenze TARI del Comune – quindi utenze domestiche e commerciali – e deve essere utilizzato in particolare da chi ha eccessi di carta e cartone da esporre nel giorno di raccolta porta a porta.

Il servizio, integramente gratuito, continuerà a sabati alternati anche nel corso del 2026, fino alla riapertura del centro di raccolta di Via Sangiano.

Vi invitiamo a usufruire di questo servizio per contribuire insieme a una gestione efficace e sostenibile dei rifiuti.