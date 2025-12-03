A Saronno sfila il pattinaggio UISP. Basket, fine del primo girone
Ben 116 atleti premiati nella prima edizione dell'evento provinciale dedicato alle "rotelle". Sotto canestro primato per Just Drink It, Besozzo Horses, Beavers Borgomanero e La Sezione
NOTIZIARIO UISP del 3 dicembre 2025
PATTINAGGIO – Una premiazione per il mondo UISP a Saronno
.
Domenica 30 novembre si è svolta la prima edizione della Premiazione UISP Varese dedicata ai migliori atleti che hanno preso parte ai campionati provinciali UISP di pattinaggio a rotelle della stagione 2025. L’iniziativa, promossa e organizzata da Italian Skating Saronno in collaborazione con il Comitato UISP Varese e con il responsabile territoriale del settore pattinaggio Marco Frattorillo, nasce con l’intento di valorizzare l’impegno degli atleti e delle società sportive lungo l’intero anno agonistico.
Il progetto, ideato e realizzato da Isabella Linda Pahontu, ha l’obiettivo di incentivare la crescita sportiva dei partecipanti, premiando i primi tre classificati di ogni specialità, dai Promozionali alle Formule, fino alle categorie Effettive.
Alla manifestazione hanno aderito Italian Skating Saronno, International Skating, Pattinando Cocquio, Rotellistica Lonatese, New Star Skating, Rotellistica Gallaratese.
Nel corso della giornata, svoltasi all’Auditorium della scuola “Aldo Moro” di Saronno, sono stati premiati 116 atleti. Oltre ai migliori atleti di ogni categoria, sono stati conferiti riconoscimenti speciali a due sportivi che, nonostante recenti infortuni, hanno dimostrato determinazione, resilienza e grande passione: Isabella Linda Pahontu e David Frattorillo.
Un sentito ringraziamento è stato rivolto alla presidente UISP Varese, Rita Di Toro, per la disponibilità e la partecipazione, e all’assessore allo Sport del Comune di Saronno, Mauro Lattuada, per il costante sostegno alle iniziative sportive del territorio. Un doveroso grazie è stato espresso anche nei confronti del team di lavoro di Italian Skating Saronno con: Francesco Rancati, Stefano Zaffaroni, Gianluca Moro, Alessandra Russo e Andrea Russo.
In chiusura, la presidente di Italian Skating Saronno, Airan Castillo, ha espresso grande soddisfazione per l’ottima riuscita dell’evento che verrà riproposto anche il prossimo anno.
BASKET – Fine della prima fase
Gruppo Sud: il Just Drink It è inarrestabile. Dopo il dominio su Basket Venegono (101-52), vince il super big match contro l’altra imbattuta, Irish Venegono, grazie a un devastante quarto finale, volando in vetta solitaria. Cantello vince su Gerenzano.
Gruppo Nord: la capolista Apg Besozzo Horses ottiene la nona vittoria consecutiva (9/9) su Buguggiate (83-66). Due punti per il Deportivo Elite nel derby bosino contro Bizzozero. Il Pink Panthers vince a Ponte Tresa. I Pirates espugnano il campo del Fuco Basket Varese (79-70). Vittoria di alta classifica per Cassano Magnago contro Svassi Monate (83-71).
Gruppo Ovest: prova di forza della capolista Beavers Borgomanero, che vince con autorità su Somma Lombardo, consolidando la fuga in testa. Quarta vittoria per l’Elegy Legnano su Basketball Albizzate. Amatori Novara vince in casa contro Orange Five Borsano (70-55).
Gruppo Est: lo scontro al vertice è vinto da La Sezione, che si impone su Tavernerio (94-85) e conquista il primato solitario. Vittorie casalinghe per Albavilla, nello scontro salvezza contro Kaire Sport Lurate Caccivio (90-81), e per il Master’s Hounds. L’Ac Brenna vince in trasferta. Infine, il Gs Villaguardia batte l’Fdg Appiano Gentile di soli 2 punti.
