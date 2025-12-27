Busto Arsizio cerca operatori per mercatini e street food nel 2026

Il Comune di Busto Arsizio ha pubblicato un avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto a organizzatori di mercatini occasionali specializzati e di eventi di street food per l’anno 2026. L’iniziativa, pubblicata recentemente dall’Amministrazione comunale, si inserisce nell’ambito delle attività per animare gli spazi pubblici e promuovere iniziative commerciali e culturali legate al commercio ambulante e alle proposte di gastronomia locale.

La manifestazione di interesse è aperta a operatori che intendono proporre progetti per mercatini tematici o eventi di street food, con l’obiettivo di arricchire l’offerta di iniziative sul territorio cittadino e favorire momenti di aggregazione e di valorizzazione delle produzioni locali. Le proposte dovranno essere corredate da una relazione progettuale, che sarà valutata secondo criteri come la qualità dell’offerta e la capacità di animare gli spazi pubblici.

Le domande dovranno essere inviate all’Ufficio Protocollo del Comune di Busto Arsizio dalle ore 10.00 del 7 gennaio 2026 alle ore 10.00 del 30 gennaio 2026. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune.