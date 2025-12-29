Centinaia di persone e auto controllate dalla Polizia Locale di Gallarate

Quattro servizi straordinari S.M.A.R.T.: controlli potenziati, presidio del territorio e prevenzione a tutto campo.

La Polizia Locale di Gallarate ha concluso un ciclo di quattro servizi straordinari nell’ambito del progetto regionale Smart – Servizio di Monitoraggio delle Aree a Rischio sul Territorio, impegnando pattuglie su centro cittadino, quartieri, stazione ferroviaria e principali arterie viabilistiche.

L’obiettivo: prevenire comportamenti pericolosi alla guida, contrastare fenomeni di degrado urbano e incrementare la sicurezza nelle aree più sensibili.

Nel complesso, nelle quattro serate sono stati effettuati oltre 250 controlli ai veicoli, con circa 180 persone identificate. Sono stati redatti circa 180 verbali del Codice della Strada e sottoposti ad accertamenti alcolemici oltre 180 conducenti, con diversi esiti positivi e conseguenti provvedimenti. Non sono mancate attività operative più complesse: denunce, sequestri, interventi su richiesta e operazioni congiunte con altre Forze dell’Ordine.

Particolarmente significativo il servizio svolto tra sabato 29 e domenica 30 novembre, quando – per la prima volta – la Polizia Locale ha garantito una presenza continuativa fino alle 5 del mattino, pattugliando la stazione ferroviaria, supportando i Carabinieri, intervenendo su episodi di degrado e gestendo una complessa attività di ordine pubblico su richiesta del personale ferroviario.

Oltre 250 veicoli controllati e numerosi posti di controllo su viabilità principale.

Molti accertamenti finalizzati alla guida in stato di ebbrezza, con casi positivi gestiti secondo normativa e relative sospensioni di patente.

Sequestri e fermi amministrativi, compresi veicoli circolanti nonostante precedenti provvedimenti.

Interventi per degrado urbano, tra cui diversi ordini di allontanamento ex D.L. 14/2017 e sanzioni per violazioni del Regolamento di Polizia Urbana.

Attività di sicurezza ferroviaria, con un caso di danneggiamento grave a un vagone e una denuncia per interruzione di pubblico servizio.

Identificazione di più stranieri irregolari sul territorio, con una denuncia per violazioni del Testo Unico Immigrazione.

Un incidente rilevato, con investimento di un minore e gestione completa degli accertamenti connessi.

Una presenza forte e visibile sul territorio

Le pattuglie hanno presidiato: centro storico e quartieri, con attenzione ai punti di aggregazione serale; stazione ferroviaria, area particolarmente critica nelle ore notturne; assi stradali più trafficati, con controlli mirati all’alterazione psicofisica dei conducenti; zone segnalate per abbandono rifiuti, con accertamento fotografico e identificazione del responsabile.

L’azione coordinata della Polizia Locale, resa possibile dal finanziamento regionale, ha permesso nelle ultime settimane un’attività intensa e capillare, con risultati concreti nella prevenzione dei rischi, nella sicurezza stradale e nel contrasto al degrado urbano.

L’assessore: “A Gallarate tolleranza zero verso il degrado e più prevenzione”

«I risultati ottenuti con questi quattro servizi straordinari dimostrano la grande professionalità, la dedizione e la prontezza della nostra Polizia Locale» commenta l’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale, Germano Dall’Igna. «Si tratta di controlli capillari, interventi complessi e una presenza costante nei punti più critici della città, spesso in orari difficili, sempre con grande senso del dovere. Un ringraziamento sincero va a tutti gli agenti impegnati: il loro lavoro quotidiano rappresenta un presidio fondamentale per la sicurezza di Gallarate. La nostra linea è chiara: tolleranza zero verso il degrado, più prevenzione sulla strada e collaborazione continua con le Forze dell’Ordine. Gallarate deve essere una città sicura e vivibile, e lo sarà. La Polizia Locale c’è, e continuerà a esserci dove serve e quando serve, per tutelare legalità, ordine pubblico e qualità della vita».