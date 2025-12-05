Code ai passaporti di Malpensa, più agenti e nuove postazioni, per risolvere il problema

A Malpensa arriveranno nuovi agenti “passaportisti” della Polizia di Frontiera, così come negli altri scali lombardi, in vista anche delle Olimpiadi.

È l’annuncio che arriva dopo l’incontro di mercoledì pomeriggio a Roma, tra Regione Lombardia e il Governo, per affrontare gli eccessivi tempi di attesa per il controllo passaporti dei passeggeri provenienti dalle zone extra UE, dovuti dal sottodimensionamento del personale negli scali aeroportuali lombardi, dall’incremento del traffico internazionale e da motivi infrastrutturali (foto: Vola Malpensa – Aeroporti Lombardi).

«Ringrazio il sottosegretario del Ministero dell’Interno, Nicola Molteni, per la disponibilità ad incontrarci, per aver capito la situazione di sofferenza che vivono gli aeroporti lombardi e per la volontà di trovare una soluzione tempestiva» dice l’assessora alle Infrastrutture e opere pubbliche Claudia Maria Terzi. «Soprattutto alla luce della costante crescita del traffico passeggeri di Paesi terzi in entrata e uscita dagli aeroporti lombardi. L’obiettivo dell’incontro era affrontare la situazione per adeguare il servizio all’espansione degli scali aeroportuali».

«L’esito dell’incontro è stato positivo. Capite le esigenze, il sottosegretario Molteni si è impegnato a integrare, entro il prossimo gennaio, il numero di poliziotti della Polizia di frontiera addetti al controllo passaporti, di cui era già previsto un rafforzamento in vista delle Olimpiadi invernali Milano Cortina», continua l’Assessore Terzi.

Nel frattempo, gli aeroporti continuano nel loro percorso di rinnovamento infrastrutturale, anche in vista dell’aumento di traffico che tutti gli scali stanno registrando. Bergamo — con SACBO — ha recentemente inaugurato un nuovo terminal partenze (7.500 mq al primo piano + ampliamento della sala check-in di 4.300 mq) con 14 linee di sicurezza e 64 banchi check-in, un intervento pensato per migliorare i flussi, aumentare la capacità e rendere lo scalo più efficiente e moderno.

Malpensa, a sua volta, ha avviato, partendo dal restyling per le Olimpiadi, il progetto di ampliamento del Terminal 1, che permetterà di aumentare la capacità, migliorare i flussi e offrire servizi ancora più moderni, in particolare verranno incrementati in modo significativo gli spazi destinati ai controlli passaporti, in maniera adeguata rispetto alla crescita del traffico.

Il gestore aeroportuale di Malpensa, Sea, si adopererà anche per accelerare i lavori che porteranno al raddoppio delle postazioni per il controllo passaporti nel principale scalo milanese e per aumentare gli addetti allo smistamento dei passeggeri.