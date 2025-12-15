Varese News

Colle di Biumo, proposta unitaria in Comune a Varese per decidere il futuro dell’area

Tutti i gruppi politici di Varese chiedono un incontro con enti e cittadini per costruire insieme il futuro del Colle di Biumo, tra ville storiche e parchi

innovation garden palazzo estense

Tutti i gruppi consiliari del Comune di Varese, di maggioranza e opposizione, si uniscono per chiedere l’avvio di un percorso condiviso e pubblico sulla valorizzazione del Colle di Biumo, cuore storico e paesaggistico della città.

Nel periodo in cui si sta decidendo il nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT), i consiglieri comunali – sia di maggioranza che di opposizione – hanno presentato una proposta unitaria: organizzare una conferenza dedicata al Colle di Biumo.

L’idea è quella di riunire attorno a un tavolo enti come il FAI, la Camera di Commercio e i proprietari delle ville storiche per discutere insieme un progetto che valorizzi quest’area, con l’obiettivo di rafforzarne la vocazione turistica, culturale e congressuale.

Ville, parchi e storia: una zona da proteggere

Il Colle di Biumo ospita ville storiche, parchi pubblici e giardini privati di grande valore. Proprio per questo, il progetto dovrà rispettare l’ambiente, la storia del luogo e il verde esistente. «Bisogna valorizzare il patrimonio storico e naturale, evitando nuovo consumo di suolo» – si legge nella proposta presentata dai consiglieri – «seguendo i principi del nuovo PGT che punta sulla rigenerazione urbana e sul recupero delle aree esistenti».

Collaborazioni già avviate

Già oggi ci sono alcune iniziative che vanno in questa direzione: nel 2023 il Comune e il FAI hanno firmato un accordo per lavorare insieme su eventi e progetti culturali. Inoltre, la Camera di Commercio ha manifestato interesse a potenziare Villa Ponti come centro congressi.

Pubblicato il 15 Dicembre 2025
TAG ARTICOLO

