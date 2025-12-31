Varese News

Concerto dell’Epifania a Monvalle con l’Orchestra Ukom

Musiche di Vivaldi, Verdi e Mascagni accanto ai canti della tradizione nella Chiesa di Santo Stefano

05 Gennaio 2026

Monvalle si prepara a celebrare l’Epifania con un concerto dedicato alle musiche tradizionali.

Lunedì 5 gennaio, a partire dalle 21:00, sul palco della Chiesa di Santo Stefano va in scena l’Orchestra Ukom di ImmaginArte, guidata per l’occasione dalla bacchetta del direttore Carlo Taffuri.

Il programma della serata spazia dai grandi nomi della storia della musica italiana alle musiche che da sempre rallegrano le festività. Accanto alle composizioni di Vivaldi, Verdi e Mascagni si possono infatti ascoltare brani tradizionali popolari e canti natalizi.

L’iniziativa è organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Italia Moldova.

31 Dicembre 2025
