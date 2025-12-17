Corsa e auguri sotto l’Allea di Angera con la “Babbo Run”

Il lungolago di Angera si colora del rosso del cappello di Babbo Natale per la seconda edizione della Babbo Run, l’evento podistico non competitivo organizzato dalla Podistica ASD San Quirico Angera Ranco.

(foto copertina San Quirico Running)

Il ritrovo per tutti i partecipanti è fissato alle 10 di sabat0 20 dicembre sul lungolago, precisamente sotto l’Allea e davanti al Palazzo Comunale, dove sarà possibile effettuare l’iscrizione direttamente sul posto. La quota di partecipazione è di 5 euro e include in omaggio il cappellino di Babbo Natale, disponibile fino a esaurimento scorte. Per incentivare la partecipazione dei più giovani, l’iscrizione è gratuita per i ragazzi fino alla terza media.

La partenza ufficiale della corsa scatterà alle 11. L’organizzazione ha previsto due differenti tracciati per permettere a chiunque di partecipare in base alla propria preparazione fisica: un percorso breve da 3 chilometri e uno più lungo da 5 chilometri. Entrambi i sentieri si snodano nella zona centrale della cittadina sul Verbano, offrendo un’esperienza suggestiva tra le decorazioni natalizie e le rive del lago.

L’iniziativa è realizzata dalla Podistica San Quirico in stretta collaborazione con la Pro Loco Angera e il Comitato Genitori, con il patrocinio del Comune. Al termine della fatica sportiva è previsto un ristoro finale dedicato a bambini e adulti, che rappresenterà il momento centrale per lo scambio degli auguri tra i corridori e la comunità locale.