Gravi problemi alla circolazione ferroviaria per investimento di una persona a Firenze

La circolazione ferroviaria è fortemente rallentata nei pressi di Firenze Rifredi a seguito dell’investimento di una persona, avvenuto nel tardo pomeriggio. L’evento, iniziato alle ore 18.30, ha reso necessari accertamenti da parte dell’Autorità giudiziaria, con pesanti ripercussioni sul traffico ferroviario.

Dopo una prima fase di sospensione della circolazione, i treni hanno ripreso a transitare ma con ritardi significativi. I convogli Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare maggiori tempi di percorrenza fino a 100 minuti, aumentati successivamente fino a 120 minuti nelle fasi più critiche.

In particolare, alcuni treni Alta Velocità e Intercity risultano direttamente coinvolti, con ritardi superiori ai 60 minuti. Per quanto riguarda il trasporto regionale, sono possibili limitazioni di percorso e cancellazioni, con conseguenti disagi per i pendolari e i viaggiatori.

I passeggeri sono invitati a verificare lo stato del proprio treno e le eventuali soluzioni di viaggio alternative attraverso i canali informativi delle ferrovie, utilizzando i servizi di consultazione in tempo reale disponibili nelle stazioni e online.

La situazione resta monitorata e la circolazione potrà tornare gradualmente alla normalità solo al termine degli accertamenti in corso.

DAL SITO UFFICIALE DI TRENITALIA

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 9658 Reggio Calabria Centrale (11:59) – Milano Centrale (21:00)

• FR 9552 Salerno (14:45) – Torino Porta Nuova (22:00)

• FR 9428 Napoli Centrale (15:10) – Venezia Santa Lucia (20:34)

• FR 9325 Torino Porta Nuova (15:40) – Napoli Centrale (22:03)

• FR 9649 Torino Porta Nuova (15:50) – Roma Termini (20:15)

• FR 9652 Napoli Centrale (15:55) – Milano Centrale (20:30)

• FR 9430 Napoli Centrale (16:09) – Gorizia Centrale (23:28)

• FR 9431 Venezia Santa Lucia (16:26) – Napoli Centrale (21:48)

• FR 8524 Roma Termini (16:50) – Bolzano (21:48)

• FR 9650 Roma Termini (16:50) – Milano Centrale (19:58)

• FR 9559 Torino Porta Nuova (17:00) – Roma Termini (21:54)

• FR 8531 Bolzano (17:10) – Roma Termini (22:15)

• FR 9555 Milano Centrale (17:10) – Battipaglia (23:28)

• FR 9433 Venezia Santa Lucia (17:26) – Roma Termini (21:30)

• FR 9651 Milano Centrale (17:35) – Roma Termini (20:39)

• FR 8526 Roma Termini (17:50) – Bolzano (22:48)

• FR 9326 Roma Termini (18:25) – Torino Porta Nuova (23:20)

• IC 1588 Reggio Calabria Centrale (9:16) – Milano centrale (0:15)

• IC 594 Trieste Centrale (13:27) – Roma Termini (22:20)

• IC 592 Roma Termini (15:30) – Trieste Centrale (23:38)

• IC 599 Milano Centrale (17:40) – Terni (0:40)

• EN 294 Roma Tiburtina (18:10) – Tarvisio Boscoverde – München Hauptbahnhof (9:29)

• IC 598 Roma Termini (18:15) – Firenze Santa Maria Novella (22:00)

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e attualmente fermi:

