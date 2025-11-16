La Uyba non lascia scampo a Firenze: vittoria in trasferta e zona playoff agganciata

Per la prima volta in stagione la Eurotek Laica Busto Arsizio “mette il naso” sopra la linea che delimita la zona playoff. Le Farfalle di Enrico Barbolini piazzano una vittoria pesante in trasferta espugnando il Pala BigMat di Firenze con un netto 0-3 ai danni del Bisonte, una delle migliori interpreti della prima parte di stagione.

La UYBA passa in riva all’Arno con tre parziali dal risultato in fotocopia, triplo 21-25 per le biancorosse messe in moto dalla regia lucida e precisa di Nanami Seki, non a caso votata migliore in campo del confronto. La palleggiatrice giapponese ha trovato in Melanie Parra la principale bocca da fuoco (18 punti con il 50%) ben spalleggiata da Obossa (15). Tra le toscane bene Knollema (16) e doppia cifra anche per Bukilic (11) ma contro questa versione della Uyba sarebbe servito ben altro.

La Eurotek infatti ha imposto il proprio ritmo in tutti e tre i set ed è stata capace di gestire i tentativi di rimonta del Bisonte, mai domo ma anche incapace di replicare quando le bustocche hanno ulteriormente alzato il livello di gioco. Barbolini ha sfruttato la qualità della sua rosa scegliendo infine Torcolacci tra le titolare al posto di Eckl, nell’unico ballottaggio della vigilia (confermata invece l’altra centrale Van Avermaet) ed è stata proprio Alice a dare a Busto una marcia in più in avvio con 10 punti e un buon lavoro a muro pur senza realizzare con questo fondamentale. Gennari e Obossa hanno invece preso in mano la squadra nel parziale di mezzo mentre Parra ha chiuso da protagonista lasciando infine a Obossa l’onore dell’ultimo punto.

Con i tre punti strappati a Firenze, la Uyba sale ora a quota 12, a -1 dallo stesso Bisonte e da Vallefoglia in lotta per il primato delle “altre”, ovvero le squadre al di fuori delle corazzate o comunque dei club più attrezzati. Chiaramente non bisogna cullarsi sugli ultimi due allori, ma di certo la Eurotek vista a Firenze ha dimostrato di saper uscire con profitto anche da qualche situazione difficile. E di meritarsi un posto al sole della zona playoff.

Il Bisonte Firenze – Eurotek Laica Busto Arsizio 0-3

(21-25, 21-25, 21-25)

Firenze: Acciarri 7, Morello, Valoppi (L), Bertolino 2, Zuccarelli ne, Colzi ne, Villani 5, Knollema 16, Malesevic 2, Bukilic 11, Tanase ne, Kacmaz 1, Lapini ne, Agrifoglio 1. All. Chiavegatti.

Busto A.: Battista ne, Pelloni (L), Gennari 6, Metwally ne, Seki 2, Van Avermaet 8, Schmit 1, Diouf, Parlangeli ne, Obossa 15, Eckl ne, Torcolacci 10, Parra 18. All. Barbolini.

Arbitri: Luciani – Scotti.

Note – Durata: 26, 30, 29. Tot. 1h 31′. Spettatori: 923

Firenze: Battute vincenti 2, battute errate 4, muri 5, attacco 34%, ricezione 63%, errori 15.

UYBA: Battute vincenti 3, battute errate 11, muri 6, attacco 42%, ricezione 51%, errori 18.