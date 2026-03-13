La Uyba torna sotto rete: obiettivo la Challenge Cup

Terminati subito (contro Conegliano) i playoff scudetto, per la Eurotek Laica Busto Arsizio si aprono ora quelli per ottenere un posto nella prossima Challenge Cup. Le biancorosse iniziano il percorso da Firenze dove – domenica 15 alle 17 – sfideranno Il Bisonte in un match che si preannuncia equilibrato.

La squadra guidata di coach Enrico Barbolini ha avuto qualche giorno di riposo ed è quindi tornata in palestra per preparare la trasferta toscana, pur con un dubbio importante. Melanie Parra è infatti ancora in forse, e ovviamente la sua presenza (o assenza) è rilevante anche se le compagne di reparto hanno qualità importanti.

In campionato quest’anno è arrivata una vittoria per parte, entrambe ottenute in trasferta: la UYBA quindi si affida alla cabala per il match della BigMat Arena. Il Bisonte arriva già “rodata” all’incontro perché ha giocato due partite in questi playoff Challenge contro Macerata (con una sconfitta e una vittoria).

A presentare la gara è la centrale biancorossa Katja Eckl: «Abbiamo voglia di tornare in campo dopo il week-end senza partite: i playoff Challenge sono una nuova sfida per noi e vogliamo onorarli fino all’ultima gara. Iniziamo con il Bisonte che è una squadra che è cresciuta molto durante la stagione ed è riuscita a batterci nell’ultima sfida alla e-work arena. Dovremo presentarci a Firenze concentrate ed aggressive per conquistare i primi punti di questo torneo».

Il Bisonte Firenze – Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio

Firenze: 1 Acciarri, 4 Morello, 5 Valoppi (L), 7 Zuccarelli, 8 Colzi, 9 Villani, 10 Knollema, 12 Malesevic, 13 Bukilic, 14 Tanase, 15 Kacmaz, 17 Lapini, 19 Agrifoglio. All. Chiavegatti.

Busto Arsizio: 1 Battista, 2 Pelloni (L), 3 Gennari, 4 Metwally, 5 Seki, 7 Diouf, 8 Schmit, 10 Parlangeli, 11 Obossa, 17 Eckl, 18 Torcolacci, 23 Parra, 52 Booth. All. Barbolini.