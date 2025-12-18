Il concerto di Radio Italia Live torna a Milano il 15 maggio 2026
La data del concerto è stata annunciata in diretta su Radio Italia dall’Editore Mario Volanti e dal Sindaco di Milano Giuseppe Sala
Radio Italia Live – Il Concerto porterà alcuni dei più importanti artisti italiani in piazza Duomo a Milano. L’appuntamento con l’evento dal vivo è per venerdì 15 maggio 2026.
La data del concerto è stata annunciata in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana dall’Editore Mario Volanti e dal Sindaco di Milano Giuseppe Sala, in collegamento telefonico.
Foto sopra di repertorio
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
BarbaraFede su “La sicurezza non è solo del nostro sindaco, ma di tutti i cittadini”. Gallarate in piazza contro l’odio
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.