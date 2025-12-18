Varese News

Il concerto di Radio Italia Live torna a Milano il 15 maggio 2026

La data del concerto è stata annunciata in diretta su Radio Italia dall’Editore Mario Volanti e dal Sindaco di Milano Giuseppe Sala

Radio Italia Live – Il Concerto porterà alcuni dei più importanti artisti italiani in piazza Duomo a Milano. L’appuntamento con l’evento dal vivo è per venerdì 15 maggio 2026.

La data del concerto è stata annunciata in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana dall’Editore Mario Volanti e dal Sindaco di Milano Giuseppe Sala, in collegamento telefonico.

18 Dicembre 2025
