Il gospel varesino protagonista a Montecitorio: Solevoci Gospel Choir al concerto di Natale della Camera dei Deputati

Il Solevoci Gospel Choir, ensemble che riunisce alcune tra le voci più rappresentative del gospel italiano, protagonista del concerto di Natale 2025 della Camera dei Deputati andato in scena sabato 20 dicembre alle ore 17 nell’Aula di Montecitorio. L’evento, trasmesso in diretta su Rai1, è curato da Rai Parlamento e inserito nella maratona Telethon per la ricerca sulle malattie genetiche rare.

Dodici voci e quattro musicisti per una formazione speciale

Per l’occasione, Solevoci Gospel Choir si è presentato in formazione speciale, con dodici cantanti affiancati da una sezione ritmica dal vivo composta da pianoforte, chitarra, basso elettrico e batteria. Un ensemble che rappresenta una vera e propria eccellenza del panorama nazionale, in grado di affrontare eventi di alto livello artistico e istituzionale.

Con una selezione musicale divertente e coinvolgente, i Solevoci Gospel Choir sono riusciti a far muovere la sala della Camera e battere le mani a tempo ai presidenti della Camera Fontana e del Senato La Russa, affiancati da tanti membri delle istituzioni e altrettanti cittadini, tra i quali Tony Renis, autore di “Quando Quando Quando”. Insieme al Coro dell’Associazione Nazionale Alpini di Milano e la cantante Cecille, presentati da Eleonora Daniele, i cantanti e le cantanti del gruppo varesino sono stati salutati da un fragoroso applauso di tutta l’Aula.

Il gruppo è diretto da Fausto Caravati, fondatore di Solevoci e del Greensleeves Gospel Choir di Varese, affiancato da Carla Baldini, direttrice, solista e figura di spicco della scena gospel toscana.

Un “super coro” dalla vocazione internazionale

Nato per portare in scena il meglio del gospel italiano, il Solevoci Gospel Choir è formato da direttori e cantanti provenienti da diverse esperienze corali, uniti da un linguaggio musicale condiviso. La qualità vocale e la direzione artistica hanno reso possibile la partecipazione a produzioni importanti, come la docu-serie “The Journey with Andrea Bocelli” (Paramount+, 2023), con un’esibizione all’Abbazia di San Galgano insieme allo stesso Bocelli e alla cantautrice statunitense Tori Kelly.

Solevoci Gospel Choir

Tenori

Fausto Caravati, Riccardo Guidotti, Alessandro Regoli, Ettore Tiozzo

Contralti

Carla Baldini, Sonia Molinari, Valentina Principato, Silvia Roberto

Soprani

Giulia Besagni, Martina Eremita Ruscica, Federica Rini, Marta Spigolon

Sezione ritmica

Mauro Banfi (pianoforte), Luca De Maio (chitarra), Francesca Morandi (basso elettrico), Giorgio Bellia (batteria)

Con Solevoci si canta anche a Materia

Dopo i successi di giugno, luglio, settembre, ottobre, novembre e dicembre con un medley sulle note di Bianco natale, All I want for Christmas is you, Oh Happy Day. Venerdì 9 gennaio, torna a Materia Dove si canta, sempre con la sua formula semplice e potente: si arriva, si scopre la canzone e la si canta insieme. Tutto quel che serve è la voglia di esserci, e naturalmente la propria voce.

A guidare la serata è ancora Solevoci, con il supporto di Anche Io. I brani del format “senza palco” sono pop e molto conosciuti: canzoni italiane e internazionali arrangiati in massimo tre voci, facili da imparare e capaci di creare un impasto sonoro intenso, corale.

Con Dove si canta ogni serata è una sorpresa, anche nella scelta della canzone. Quale sarà il prossimo brano?

Ingresso con tessera Anche Io. Nel link qui sotto le info