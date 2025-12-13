Incidente a Varese, uomo di 73 anni cade dal motorino e finisce in ospedale

Soccorsi in azione nella mattinata di sabato 13 dicembre a Varese per un incidente tra un’auto e una moto.

Lo scontro si è verificato in Via Lazio, nei pressi del supermercato. In base alle prime ricostruzioni, un uomo di 73 anni è caduto dal motorino ed è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un’ambulanza, ma fortunatamente le condizioni dell’uomo non sono apparse tanto gravi da metterne in pericolo la vita.

Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese in codice giallo per le cure e gli accertamenti necessari. Per accertarsi che le operazioni di soccorso si svolgessero in sicurezza, sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia locale di Varese.