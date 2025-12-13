Incidente a Varese, uomo di 73 anni cade dal motorino e finisce in ospedale
L'uomo a bordo del ciclomotore è finito a terra in Via Lazio, vicino al supermercato, ed è stato trasportato all'ospedale di Circolo di Varese
Soccorsi in azione nella mattinata di sabato 13 dicembre a Varese per un incidente tra un’auto e una moto.
Lo scontro si è verificato in Via Lazio, nei pressi del supermercato. In base alle prime ricostruzioni, un uomo di 73 anni è caduto dal motorino ed è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un’ambulanza, ma fortunatamente le condizioni dell’uomo non sono apparse tanto gravi da metterne in pericolo la vita.
Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese in codice giallo per le cure e gli accertamenti necessari. Per accertarsi che le operazioni di soccorso si svolgessero in sicurezza, sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia locale di Varese.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
BarbaraFede su “La sicurezza non è solo del nostro sindaco, ma di tutti i cittadini”. Gallarate in piazza contro l’odio
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Dino Soldavini su Stefania Bardelli lancia il Movimento Angelo Vidoletti e punta alle elezioni di Varese
Cattivik su Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca' Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.