Incidente a Varese, uomo di 73 anni cade dal motorino e finisce in ospedale

L'uomo a bordo del ciclomotore è finito a terra in Via Lazio, vicino al supermercato, ed è stato trasportato all'ospedale di Circolo di Varese

Soccorsi in azione nella mattinata di sabato 13 dicembre a Varese per un incidente tra un’auto e una moto.

Lo scontro si è verificato in Via Lazio, nei pressi del supermercato. In base alle prime ricostruzioni, un uomo di 73 anni è caduto dal motorino ed è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un’ambulanza, ma fortunatamente le condizioni dell’uomo non sono apparse tanto gravi da metterne in pericolo la vita.

Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese in codice giallo per le cure e gli accertamenti necessari. Per accertarsi che le operazioni di soccorso si svolgessero in sicurezza, sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia locale di Varese.

Pubblicato il 13 Dicembre 2025
