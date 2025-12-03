Integrazione ospedale-territorio: incontro a Laveno tra Asst Sette Laghi, medici di base e Ospedale di Comunità
Nel corso di una serata sono stati indicati gli elementi base della collaborazione attraverso gli ospedali di comunità e le Centrali operative territoriali. Prossimo incontro il 4 dicembre a Luino
Si è tenuto ieri, martedì 2 dicembre, a Laveno Mombello l’incontro formativo “Integrazione ospedale-territorio e gestione clinica”, organizzato dall’ASST Sette Laghi e dall’Ospedale di Comunità Menotti Bassani ONLUS, con la partecipazione di professionisti sanitari, Medici di Medicina Generale e operatori del sistema socio-sanitario lombardo. L’iniziativa ha avuto come obiettivo il rafforzamento della collaborazione tra ospedale e territorio, secondo il modello delineato dalla DGR 1435/2023.
Il Dott. Giuseppe Calicchio, Direttore Socio Sanitario di ASST Sette Laghi e responsabile scientifico dell’evento, ha dichiarato: «Questo incontro rappresenta un passo importante verso la realizzazione di un sistema sanitario più integrato e capace di rispondere in modo più efficace ai bisogni dei cittadini. Gli Ospedali di Comunità sono una risposta concreta per migliorare l’assistenza ai pazienti più fragili e garantire una continuità nelle cure tra ospedale e territorio»
Durante l’incontro, è stata sottolineata l’importanza degli Ospedali di Comunità (OdC) come presidi fondamentali per la cura dei pazienti fragili, grazie alla loro vicinanza alle comunità locali. La dott.ssa Giovanna Scienza, direttore sanitario dell’ospedale di Comunità attivato alla Menotti Bassani, ha evidenziato come gli OdC rappresentino un supporto cruciale per i MMG, favorendo percorsi assistenziali continui e personalizzati.
Il Presidente della Fondazione Menotti Bassani, Dott. Carlo Sironi, ha confermato il ruolo centrale dei MMG nel sistema socio-sanitario e l’importanza di un modello integrato di presa in carico. Un approfondimento è stato dedicato anche alla Centrale Operativa Territoriale (COT), descritta dalla Dott.ssa Lucia Scarano come il coordinatore per la transizione dei pazienti tra i vari servizi sanitari.
L’incontro si è concluso con una visita all’Ospedale di Comunità e un confronto sui modelli organizzativi e le modalità di collaborazione tra ospedale e territorio, con l’obiettivo di migliorare l’assistenza ai pazienti fragili.
Il prossimo incontro formativo si terrà il 4 dicembre 2025 dalle 19:00 alle 22:00, nell’Aula Balduzzi di Villa Maria – Ospedale Luini Confalonieri di Luino. A seguire, è previsto un ulteriore incontro a Laveno il 10 febbraio 2026.
