La Lombardia presenta i progetti sull’edilizia sostenibile

Regione Lombardia crede profondamente nel valore strategico dell’edilizia sostenibile e nella sua capacità di rendere il territorio più competitivo, sicuro e rispettoso dell’ambiente. È proprio da questa convinzione che nasce il Protocollo d’Intesa per l’Edilizia Sostenibile. Il documento, illustrato oggi a Bergamo, durante la presentazione di EDIL 2026, dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, raduna attorno allo stesso tavolo istituzioni, imprese, professioni e mondo della ricerca con l’obiettivo di guidare in maniera condivisa la trasformazione del settore.

“Il protocollo voluto con le associazioni di categoria – ha dichiarato l’assessore Guidesi – é solo una parte di tutto il lavoro che, come Regione, stiamo facendo per accompagnare la fondamentale filiera dell’edilizia lombarda in un futuro sostenibile e competitivo”.

GLI OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO D’INTESA – L’intesa nasce dalla volontà di Regione Lombardia e dei principali attori del settore di accompagnare la filiera edilizia verso un modello più innovativo e rispettoso dell’ambiente. L’accordo promuove una progettazione di qualità, l’utilizzo razionale delle risorse, l’impiego di materiali riciclati, la diffusione di tecnologie a basso impatto e il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici. Grande attenzione è rivolta anche alle micro, piccole e medie imprese, che vengono sostenute nel processo di transizione ecologica e digitale attraverso la valorizzazione di buone pratiche, percorsi condivisi e strumenti di tracciabilità e certificazione.

Un altro pilastro del protocollo è l’aumento della sicurezza nei cantieri, considerata componente essenziale della sostenibilità complessiva del comparto. Le parti si impegnano quindi a promuovere procedure, tecnologie e modelli organizzativi che garantiscano ambienti di lavoro più sicuri. Il Tavolo tematico di edilizia sostenibile avrà il compito di monitorare l’attuazione del protocollo e condividere i risultati, assicurando un percorso coordinato e continuo per tutta la durata della legislatura regionale.

I FIRMATARI DEL PROTOCOLLO – Oltre all’assessorato allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, il Protocollo è sottoscritto da: Alleanza della Cooperazione Lombarda (AGCI Lombardia, Confcooperative Lombardia, Legacoop Lombardia), Ance Lombardia, Casartigiani, Claai, Cna Lombardia, Confartigianato Lombardia, Confcommercio Lombardia, Confprofessioni Lombardia, Federcomated, Fondazione ReMade, Lombardy Green Chemistry Association Cluster, Promoberg Srl, Università degli Studi di Brescia, con la partecipazione della Commissione regionale ABI Lombardia.

UN STRADA CHE REGIONE LOMBARDIA PERCORRE DA TEMPO – “Lo facciamo – ha spiegato Guidesi – attraverso le tradizionali peculiarità del settore di cui disponiamo, in sinergia con l’innovazione generata dall’ecosistema lombardo. La filiera dell’edilizia lombarda è sostenibile e innovativa; siamo convinti che ciò che abbiamo fatto e che andremo a fare nei prossimi mesi consentirà alle aziende del settore e a tutto l’ecosistema di posizionarsi da protagonista, anche in futuro, evidenziando qualità, sostenibilità e innovazione”.

Tra le iniziative più significative rientra EDIL-SOS Lombardia, la nuova misura pensata e dedicata alle micro, piccole e medie imprese proprio del comparto edilizio che intendono innovare i propri processi secondo i principi dell’economia circolare. Con una dotazione di 6 milioni di euro, il provvedimento ha l’obiettivo di accompagnare il settore in una trasformazione strutturale, basata su innovazione, sostenibilità e qualità.

GRANDE ATTENZIONE ANCHE ALLE STARTUP DEL SETTORE EDILIZIO – Per quanto riguarda le startup, la competition ‘Edilizia sostenibile e sicura’ ha rappresentato il primo contest regionale dedicato al settore. Inserita nel percorso degli Startup Days 2025, iniziativa strategica promossa da Regione Lombardia con la collaborazione delle Università lombarde e di MUSA, la competizione ha raccolto 25 candidature e 12 sono state le startup finaliste selezionate.

LE FILIERE PRODUTTIVE LOMBARDE – Parallelamente alle misure di sostegno diretto alle imprese, Regione Lombardia ha investito con decisione nello sviluppo delle filiere produttive strategiche legate all’edilizia, riconoscendole come motore fondamentale della competitività e dell’innovazione del territorio. Attraverso una manifestazione di interesse dedicata, la Regione ha favorito la nascita sei specifici ecosistemi collaborativi composti da imprese, centri di ricerca, professionisti ed enti formativi, con l’obiettivo di rafforzare le competenze, migliorare la qualità dei processi, accelerare la digitalizzazione e diffondere modelli operativi sostenibili.

GLI INTERVENTI IN TEMA DI ECONOMIA CIRCOLARE – Il sostegno alle filiere è stato accompagnato da una serie di interventi mirati a promuovere l’economia circolare nelle imprese lombarde. Con il Bando Filiere di Economia Circolare 2021-2022 e il Bando Filiere di Economia Circolare 2022-2023, Regione Lombardia ha attivato investimenti significativi, favorendo la riqualificazione dei processi produttivi, il riutilizzo dei materiali e la nascita di nuove sinergie tra imprese. A queste iniziative si è aggiunta, nel 2024, la Misura di sostegno alla transizione delle MPMI verso modelli di produzione circolari e sostenibili, pensata per accompagnare le piccole e medie imprese nell’adozione di tecnologie e modelli più efficienti nell’uso delle risorse. Un insieme di strumenti che consolida l’impegno regionale verso una filiera edilizia sempre più innovativa e responsabile.