La Uyba chiude bene l’andata: Omag battuta e sesto posto in cassaforte
Busto parte con il piede sbagliato ma si risolleva e travolge la neopromossa San Giovanni (3-1) con Gennari MVP e Obossa incisiva anche al servizio. Nei quarti di Coppa Italia Busto sfiderà Chieri
Serviva una vittoria piena alla Eurotek Laica Busto Arsizio per blindare il sesto posto al termine del girone di andata – e conseguente posizione nel tabellone di Coppa Italia – e vittoria piena è stata. Alla E-Work Arena la squadra di Barbolini si è imposta 3-1 su San Giovanni in Marignano e si è garantita il quarto di finale per la “coccarda” contro Chieri. Forte, terza in classifica, ma non imbattibile in una gara secca da giocare in trasferta a fine anno.
E dire che la serata non era iniziata sotto i migliori auspici: la neopromossa Omag ha strappato il primo set mostrando subito la forza dell’ultimo acquisto, la schiacciatrice cinese Zhuang, subito grande protagonista del match con 7 punti (sui 20 totali) realizzati in una frazione tutta di stampo romagnolo (16-25).
Dal secondo set però Busto Arsizio ha cambiato marcia con Alessia Gennari in pianta stabile in posto 4 a garantire maggiore tenuta anche in difesa oltre che ad assicurare esperienza e qualità in attacco. La schiacciatrice parmense ha chiuso con 9 punti e il premio di MVP. Messo in tasca il pareggio (25-15) la Uyba ha insistito con il proprio ritmo, affidando a Obossa (20) e Parra (17) il maggior numero di attacchi con Josephine protagonista anche al servizio con 5 aces sui 9 complessivi.
San Giovanni si è quindi arresa con distacchi netti: 25-16 il punteggio del terzo set, 25-18 quello del quarto che ha consegnato il bottino pieno alle Farfalle che hanno saputo superare l’iniziale momento di difficoltà e confermare tutto il proprio valore contro un’avversaria che darà filo da torcere a molti, specie con questa Zuangh.
«L’inizio è stato da dimenticare contro un San Giovanni che ci ha stupito. Non era facile rimettersi in carreggiata, ma siamo state brave – ha detto Gennari a fine partita – La tensione era alta perché sapevamo dell’importanza di questi tre punti, ma siamo riuscite dal secondo set ad esprimere il nostro gioco. Complimenti anche a San Giovanni perché credo che con l’innesto della nuova giocatrice cinese sia davvero un’altra squadra».
Eurotek Laica UYBA – Omag-Mt San Giovanni In M.No 3-1
(16-25, 25-15, 25-16, 25-18)
Busto Arsizio: Battista 1, Pelloni (L), Gennari 9, Metwally, Seki 1, Van Avermaet 10, Schmit ne, Diouf, Parlangeli ne, Obossa 22, Eckl ne, Torcolacci 6, Parra 17, Pagani ne. All. Barbolini.
San Giovanni In M.No: Ortolani, Bracchi 8, Nicolini, Zhuang 20, Brancher 1, Cecchetto (L), Piovesan 13, Parini, Kochurina 10, Tellone, Panetoni ne, Caruso 4, Nardo, Straube 1. All. Bellano.
Arbitri: Piana e Cavalieri
Note. Durata: 24, 26, 23, 25. Tot. 1h 52′. Spettatori: 1116.
UYBA – Battute vincenti 8, battute errate 7, muri 9, attacco 37%, ricezione 50%, errori 17.
Omag – Battute vincenti 6, battute errate 5, muri 5, attacco 32%, ricezione 60%, errori 25.
