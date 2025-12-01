Mercatino di Natale di Galliate Lombardo: un’altra edizione di grande successo
Fin dalle prime ore di apertura tantissime persone hanno affollato le vie del borgo alla ricerca di un regalo, un gioco o un pensiero da portare sotto l’albero. Oltre 140 gli espositori
Si è conclusa la 21ª edizione del Mercatino di Natale di Galliate Lombardo: luci, decorazioni e addobbi che hanno riportato alla mente tutta la magia del Natale.
Galleria fotografica
Fin dalle prime ore di apertura tantissime persone hanno affollato le vie del borgo alla ricerca di un regalo, un gioco o un pensiero da portare sotto l’albero.
«È stata un’edizione da record, con ben 140 bancarelle, un numero straordinario soprattutto considerando le previsioni meteo che annunciavano pioggia… e che invece hanno lasciato spazio a un bellissimo sole – spiegano i volontari della Pro Loco di Galliate Lombardo – Tutto è riuscito alla perfezione grazie all’impegno di quasi cinquanta volontari che, sia durante il mercatino sia nei mesi precedenti, hanno lavorato per rendere il borgo ancora più accogliente: chi in cucina, chi al servizio, chi al punto delle castagne.
Un lavoro enorme che, come ogni anno, ha portato migliaia di visitatori nel nostro meraviglioso paese».
Il mercatino non è soltanto un evento natalizio, ma anche un’importante occasione di incontro: un momento in cui persone provenienti dai paesi limitrofi si ritrovano per vivere insieme un’atmosfera unica.
«Un grande ringraziamento va anche a tutti gli sponsor e all’amministrazione comunale che credono nella nostra manifestazione e che ogni anno ci sostengono con entusiasmo», concludo i volontari della Pro Loco.
Galleria fotografica
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
PaoloFilterfree su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.