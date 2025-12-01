Mercatino di Natale di Galliate Lombardo: un’altra edizione di grande successo

Si è conclusa la 21ª edizione del Mercatino di Natale di Galliate Lombardo: luci, decorazioni e addobbi che hanno riportato alla mente tutta la magia del Natale.

Fin dalle prime ore di apertura tantissime persone hanno affollato le vie del borgo alla ricerca di un regalo, un gioco o un pensiero da portare sotto l’albero.

«È stata un’edizione da record, con ben 140 bancarelle, un numero straordinario soprattutto considerando le previsioni meteo che annunciavano pioggia… e che invece hanno lasciato spazio a un bellissimo sole – spiegano i volontari della Pro Loco di Galliate Lombardo – Tutto è riuscito alla perfezione grazie all’impegno di quasi cinquanta volontari che, sia durante il mercatino sia nei mesi precedenti, hanno lavorato per rendere il borgo ancora più accogliente: chi in cucina, chi al servizio, chi al punto delle castagne.

Un lavoro enorme che, come ogni anno, ha portato migliaia di visitatori nel nostro meraviglioso paese».

Il mercatino non è soltanto un evento natalizio, ma anche un’importante occasione di incontro: un momento in cui persone provenienti dai paesi limitrofi si ritrovano per vivere insieme un’atmosfera unica.

«Un grande ringraziamento va anche a tutti gli sponsor e all’amministrazione comunale che credono nella nostra manifestazione e che ogni anno ci sostengono con entusiasmo», concludo i volontari della Pro Loco.