Natale con la neve al Campo dei Fiori

Vetta imbiancata e immortalata da diversi scatti di nostri lettori

Neve Campo dei fiori Natale 25

Vigilia imbiancata sulla vetta e in alcuni sentieri del Campo dei Fiori. La neve è rimasta ed è stata immortalata da due nostri lettori, Daniele Decorato e Andrea Tamborini che hanno postato i loro scatti sul gruppo Facebook di Oggi nel Varesotto.

Neve al Campo dei Fiori a Natale
Bollettino meteorologico Centro Geofisico Prealpino del giorno giovedì 25 dicembre 2025

“La bassa pressione sulla Francia spinge correnti umide orientali verso la Pianura Padana associate a nuvolosità estesa e qualche debole precipitazione. Nel fine settimana è attesa la discesa di aria fredda dalla Scandinavia verso le Alpi con diminuzione delle temperature sui rilievi e da metà settimana anche sul resto delle regioni settentrionali”.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Pubblicato il 25 Dicembre 2025
Neve al Campo dei Fiori a Natale
