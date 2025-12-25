Natale con la neve al Campo dei Fiori

Vigilia imbiancata sulla vetta e in alcuni sentieri del Campo dei Fiori. La neve è rimasta ed è stata immortalata da due nostri lettori, Daniele Decorato e Andrea Tamborini che hanno postato i loro scatti sul gruppo Facebook di Oggi nel Varesotto.

Bollettino meteorologico Centro Geofisico Prealpino del giorno giovedì 25 dicembre 2025

“La bassa pressione sulla Francia spinge correnti umide orientali verso la Pianura Padana associate a nuvolosità estesa e qualche debole precipitazione. Nel fine settimana è attesa la discesa di aria fredda dalla Scandinavia verso le Alpi con diminuzione delle temperature sui rilievi e da metà settimana anche sul resto delle regioni settentrionali”.