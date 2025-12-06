Tutto quello che volete sapere sull’Artigiano in Fiera. Nove giorni per scoprire il meglio dei mestieri dal mondo

Ha aperto oggi, sabato 6 dicembre, i battenti la 30ª edizione di Artigiano in Fiera, la più grande manifestazione internazionale dedicata alle arti e ai mestieri, visitabile fino a domenica 14 dicembre, tutti i giorni dalle 10 alle 22 e 30, con ingresso gratuito a Fieramilano Rho.

L’edizione del trentennale riunisce 2.800 espositori provenienti da 90 Paesi dei cinque continenti, distribuiti in nove padiglioni, trasformando Milano in un vero crocevia globale di culture, tradizioni e creatività.

«Questa è la nostra 30ª edizione, un traguardo eccezionale – ha dichiarato Antonio Intiglietta, presidente Ge.Fi. – un’occasione per rinnovare l’impegno verso il futuro dell’artigianato nazionale e internazionale».

L’inaugurazione ufficiale si è tenuta nell’Area istituzionale della Regione Siciliana (padiglione 4), alla presenza di numerose autorità tra cui Attilio Fontana, Alessia Cappello, Giovanni Bozzetti, Carlo Bonomi e Cristina Baroni. La Sicilia si conferma protagonista con circa 200 imprese, il debutto della Provincia di Agrigento, la partecipazione della CCIAA Sud-Est Sicilia e un’offerta che spazia dalle ceramiche di Caltagirone alle eccellenze agroalimentari.

Il tema 2025, “È il momento della persona”, celebra il valore del “saper fare” come patrimonio universale che unisce identità, memoria, tradizione e innovazione. Un filo conduttore che guida il grande viaggio tra artigiani di tutto il mondo: dalle ceramiche algerine ai tessuti dell’Uzbekistan, dalla cosmesi coreana ai manufatti peruviani, fino alle eccellenze europee e al ricchissimo Made in Italy rappresentato da tutte le regioni.

Ampio spazio anche al “vivere bene” con 502 imprese del biologico, del free-from e delle produzioni di montagna, integrate in un percorso diffuso nei nove padiglioni. Per i visitatori sarà inoltre possibile assaporare cucine e specialità internazionali grazie ai 30 ristoranti e ai 20 Luoghi del Gusto, con novità come i ristoranti calabrese, sardo e indiano e il nuovo spazio dedicato ai sapori caraibici.

La fiera è pensata anche per i più piccoli: all’ingresso dei padiglioni 6-10 è attiva l’area bambini a cura di Leolandia, aperta dalle 12 alle 18, con zone dedicate per fasce d’età, nursery e la nuova area creativa “Artisti in Fiera” di Colorvelvet. Tra i servizi utili, presso la reception dei padiglioni 1/3 è disponibile il centro Kipoint di Poste Italiane per la consegna a domicilio degli acquisti.

L’ingresso è gratuito: chi non si è ancora registrato può scaricare il pass su artigianoinfiera.it, mentre gli iscritti alla community lo ricevono via e-mail. La fiera è facilmente raggiungibile con metropolitana M1 (Rho Fiera), passante ferroviario, linee Trenord, Alta Velocità Italo e dispone di oltre 10.000 posti auto. Aggiornamenti e informazioni sono disponibili su artigianoinfiera.it e sui canali social, incluso WhatsApp. Tra le media partnership anche RAI Italia e TGR, a testimonianza del valore culturale e sociale della manifestazione.