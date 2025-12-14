Uboldo, gara di solidarietà per il rifugio “Una Luce fuori dal Lager”: emergenza cibo rientrata grazie a donazioni straordinarie
L’associazione animalista ringrazia cittadini e media per la risposta immediata all’appello: “Siete stati tantissimi, una catena d’amore che ci ha commossi”
Nei giorni scorsi l’associazione animalista “Una Luce fuori dal Lager”, che gestisce a Uboldo (VA) l’omonimo rifugio senza alcuna convenzione con i Comuni, aveva lanciato un appello urgente: servivano scatolette di cibo per cani, ben 18-20 confezioni grandi al giorno, per garantire il fabbisogno alimentare degli animali ospitati.
La risposta della comunità è stata straordinaria. In pochissimo tempo, tantissime persone hanno raccolto l’invito, portando cibo e supporto con una generosità che ha profondamente colpito i volontari del rifugio. «Non si sono girati dall’altra parte – scrive l’associazione – ma hanno ascoltato e risposto con prontezza e cuore».
Un ringraziamento speciale è rivolto anche ai giornali locali, che hanno contribuito a diffondere il messaggio e a dare voce all’urgenza del momento.
Grazie a questa straordinaria mobilitazione, l’emergenza scatolette è ufficialmente rientrata. I volontari, sopraffatti dal lavoro quotidiano e dall’affluenza di chi si è recato in rifugio, si scusano per non aver potuto rispondere a ogni chiamata, email o messaggio: «Siete stati tantissimi! Siamo rimasti increduli davanti a questa catena d’amore e solidarietà».
In questo periodo natalizio, in cui i gesti di bontà sembrano moltiplicarsi, l’associazione invita chi desidera ancora offrire un aiuto a rivolgere un pensiero anche alle altre realtà animaliste del territorio, che ogni giorno si prendono cura con sacrificio e dedizione dei loro animali.
