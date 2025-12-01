Un dicembre ricco di iniziative alla primaria di Orago

Un mese di dicembre con tanti momenti, alla Scuola Primaria Leonardo Da Vinci di Orago.

Sono infatti quattro le iniziative promosse dal Comitato Genitori, eventi dedicati ai bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e alle famiglie.

Il 6 dicembre è previsto un laboratorio di Psicomotricità in palestra.

Il 13 dicembre si proseguirà con una lettura animata incentrata sul tema fondamentale della diversità.

Poi ancora altro appuntamento il 19 dicembre: un divertente laboratorio di teatro.

Il giorno dopo, 20 dicembre, sarà invece proposto un incontro di conoscenza, accudimento e interazione con i cani in compagnia di Antonella (coadiutrice IAA).

La primaria della frazione di Jerago con Orago fa parte dell’Istituto Comprensivo “E. Fermi” di Cavaria con Premezzo.

La scuola ha una struttura a sezione unica, le classi sono piccole, con una media di circa 18 bambini, garantendo così un’attenzione personalizzata e un rapporto più stretto tra docenti e studenti.

La scuola offre un orario scolastico a tempo prolungato tutti i giorni, progettato per conciliare le esigenze delle famiglie con un’esperienza didattica completa:

• Orario Scolastico: Tutti i giorni dalle 8:30 alle 16:00.

• Pausa Mensa: Una pausa estesa dalle 12:30 alle 14:00 per il pranzo e un momento di gioco e socializzazione.

• Servizi Aggiuntivi: Per i genitori che ne hanno necessità, sono disponibili i servizi di pre-scuola a partire dalle 7:30 e di post-scuola fino alle 18:00.

Un aspetto che facilita la vita degli alunni è la prassi di lasciare libri e quaderni a scuola, alleggerendo gli zaini e incoraggiando la concentrazione sulle attività didattiche in classe.