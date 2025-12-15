Vent’anni controcorrente. La scommessa di Nau sulle rive dell’Olona

«Le imprese che hanno scelto il modello etico hanno tre elementi in comune: l’attenzione istintiva al capitale umano, la tendenza a collaborare e quindi a considerare la relazione come capitale, la considerazione dell’impresa come progetto quasi sociale». Così Massimo Folador, docente di Business Ethics e autore di numerosi saggi dedicati al rapporto tra impresa e comunità, commentava la scelta delle aziende inserite nel libro “Storie di ordinaria economia” (Guerini Next), che raccoglie 24 esperienze imprenditoriali accomunate dall’aver messo la persona al centro. Tra queste c’è anche NAU!, azienda del distretto dell’occhialeria di Castiglione Olona che quest’anno celebra vent’anni di attività.

FILIERA CONTROLLATA

Fondata nel 2005 da Fabrizio Brogi e Monica Salvestrin, Nau! ha costruito nel tempo un progetto imprenditoriale italiano basato su passione, qualità e attenzione alle persone e all’ambiente. Un percorso sostenuto da un modello di filiera controllata che unisce produzione e vendita diretta nei negozi, garantendo elevati standard qualitativi e una politica di prezzi trasparente.

Il cuore produttivo dell’azienda è a Castiglione Olona, dove tecnologie avanzate e manualità artigiana si incontrano in una tradizione dell’occhialeria italiana che affonda le sue radici nella seconda metà dell’Ottocento. Ogni montatura nasce da rigorosi controlli di qualità e da un sapere che combina innovazione e competenza, dando forma a prodotti progettati per durare nel tempo.

SOSTENIBILITÀ INTEGRALE

In questi vent’anni, Nau! è cresciuta insieme alle persone che ne fanno parte. Dipendenti, partner, affiliati e fornitori, ma anche i milioni di clienti che hanno scelto il marchio per prendersi cura della propria vista. La rete dei punti vendita ha superato quota 150 tra Italia ed estero, accompagnata da milioni di controlli visivi e da un rapporto diretto e continuativo con i territori. Elemento centrale di questo percorso è un obiettivo di sostenibilità di lungo periodo, che integra responsabilità economica, sociale e ambientale.

Nau! investe ogni anno almeno il 10% degli utili in progetti dedicati alla tutela dell’ambiente e delle persone, traducendo i valori in azioni concrete. Già nel 2007 l’azienda realizzava il primo occhiale in plastica riciclata. Oggi il 20% delle montature è prodotto con una percentuale di plastica riciclata compresa tra l’82% e il 96%. Da questa visione nasce anche Nau! Reloove, il progetto che recupera occhiali usati raccolti nei negozi, li rigenera nella fabbrica di Castiglione Olona e li reintroduce sul mercato, prolungandone il ciclo di vita ed evitando sprechi.

Accanto all’attenzione ambientale, l’azienda promuove una sostenibilità sociale fondata sull’inclusione, sostenendo progetti di reinserimento socio-lavorativo e iniziative come Nau!Gulliver e Nau!Pizzaut.