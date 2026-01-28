A Barasso si presenta il libro “La linea sottile” di Francesco Scomazzon

Sabato 7 febbraio alle ore 16.00, la Biblioteca di Barasso ospita la presentazione del volume “La linea sottile. Il fascismo, la Svizzera e la frontiera (1925-1945)” di Francesco Scomazzon. Un evento culturale ad ingresso gratuito che invita a riflettere su un nodo storico cruciale del Novecento.

Il confine italo-svizzero e il fascismo: una ricerca civile e storica

Il libro di Francesco Scomazzon, al centro dell’incontro, indaga il ruolo del confine tra Italia e Svizzera durante il fascismo, rivelando dinamiche politiche, sociali e umane spesso dimenticate. Una “linea sottile” che ha rappresentato, tra il 1925 e il 1945, un passaggio delicato tra repressione e libertà, tra dittatura e resistenza.

Alla presentazione interverranno lo stesso autore, Francesco Scomazzon, e Cesare Chiericati. Insieme guideranno il pubblico in un dialogo che intreccia storia, memoria e attualità, offrendo spunti di riflessione sul valore delle frontiere, fisiche e simboliche, nella storia europea.

Un appuntamento per la cittadinanza

L’incontro è rivolto a chiunque sia interessato ad approfondire le complesse relazioni tra fascismo e neutralità svizzera, e più in generale a comprendere meglio le dinamiche di confine che hanno segnato il Novecento. Un’occasione per riscoprire, anche a livello locale, il peso della storia e la necessità di mantenerne viva la memoria.

Informazioni utili

La presentazione si svolgerà sabato 7 febbraio alle ore 16.00 presso la Biblioteca di Barasso. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.