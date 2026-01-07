Busto Arsizio piange Giulio Favron, storico imprenditore dell’auto

È scomparso all’età di 88 anni Giulio Favron, storico fondatore della concessionaria Fiat Favron & Bergamin di Busto Arsizio. Imprenditore stimato e volto noto in città, Favron si è spento martedì 6 gennaio, lasciando un ricordo indelebile in chi lo ha conosciuto, lavorato con lui o semplicemente acquistato un’automobile nella sua azienda.

Una vita dedicata al lavoro e alla comunità

Giulio Favron aveva fondato la sua concessionaria nel 1977, con una prima sede in via Castelfidardo, in zona ospedale. Da lì, con passione e dedizione, aveva dato vita a una rete che ha segnato la storia dell’automobile nel territorio: via Gozzano, via Venezia (per i ricambi), l’officina in viale Borri a Castellanza, fino alla filiale di Castano Primo.

Per decenni è stato un punto di riferimento per intere generazioni di bustocchi (e non solo), che ricordano non solo la competenza professionale ma anche il suo tratto umano, sempre gentile e riservato.

I funerali e il saluto della città

I funerali di Giulio Favron si terranno venerdì 9 gennaio alle ore 14 nella Chiesa Parrocchiale di Sant’Edoardo. Il Santo Rosario sarà recitato alle 13.45, sempre in chiesa, prima della cerimonia. Al termine della funzione religiosa, il corteo proseguirà verso il cimitero principale di Busto Arsizio.

A partire dal pomeriggio di mercoledì 7 gennaio, il caro Giulio riposerà presso la Casa Funeraria Fratelli Ferrario di via Bottego, dove amici e conoscenti potranno rendere omaggio.

Favron lascia la moglie Piera e la figlia Cristina, alle quali si stringe l’intera comunità bustocca in questo momento di dolore.

Un’eredità fatta di valori

Instancabile lavoratore, Favron è rimasto operativo in azienda fino a pochi anni fa, dimostrando ogni giorno attaccamento al lavoro, attenzione al cliente e passione per il mondo dell’automobile. Il suo nome resterà legato alla storia imprenditoriale di Busto Arsizio e all’identità stessa di un quartiere e di una generazione.

«La sua gentilezza, il suo esempio resteranno per sempre nei nostri cuori», è il messaggio condiviso in queste ore da chi gli ha voluto bene.