Busto Arsizio ricorda la Shoah con una settimana di eventi per il Giorno della Memoria

Anche quest’anno il Comune di Busto Arsizio propone un ricco programma di iniziative in occasione del 27 gennaio, Giornata della Memoria, per ricordare le vittime della Shoah, le leggi razziali, le deportazioni e chi, a rischio della propria vita, si oppose al progetto di sterminio.

Il calendario, realizzato insieme alle scuole e alle associazioni del tavolo “La storia ci appartiene”, coordinato dagli assessori Chiara Colombo e Manuela Maffioli, si articola in diversi appuntamenti culturali, teatrali e commemorativi.

Mostre e libri per non dimenticare

Dal 22 al 31 gennaio, la Biblioteca G.B. Roggia ospita esposizioni di libri a tema, sia nella sala Monaco che nella sezione ragazzi, per offrire a tutti – anche ai più giovani – strumenti di riflessione e approfondimento.

Il 26 gennaio, alle ore 10.30 al Liceo Daniele Crespi, sarà inaugurata la mostra “Anselm Kiefer. Immagini di Memoria”, un progetto curato dagli studenti dell’istituto. La mostra sarà visitabile dal 26 al 31 gennaio, dalle 13.00 alle 14.00, su prenotazione via email.

Teatro e memoria: “La sonata di Auschwitz”

Due repliche dello spettacolo “La sonata di Auschwitz” di e con Maurizio Padovan andranno in scena al Teatro San Giovanni Bosco: lunedì 26 gennaio alle ore 21.00 e martedì 27 gennaio alle ore 10.30. L’appuntamento rientra nella stagione teatrale “BA TEATRO 25/26 – Speciale Giornata della Memoria”.

Cerimonie istituzionali e cinema per le scuole

Martedì 27 gennaio, giornata ufficiale della ricorrenza, alle ore 18.00, in via Fratelli d’Italia, si terrà la deposizione della corona al Monumento alla Resistenza e Deportazione. Seguirà un omaggio ai Caduti al Tempio Civico e al Monumento alla Famiglia Deportata, davanti al palazzo municipale.

Sempre il 27 gennaio, al Cinema Teatro Fratello Sole, è prevista la proiezione del film “Jojo Rabbit” per gli studenti dell’Istituto Comprensivo Tommaseo.

Concerto commemorativo e teatro civile

Il programma prosegue venerdì 30 gennaio, alle ore 21.00 nella Sala Pro Busto, con il concerto commemorativo dell’Orchestra di Fiati Pro Busto, diretta dal maestro Franco Conetta. L’ingresso è libero.

Giovedì 5 febbraio, alle ore 11.00 al Teatro Fratello Sole, va in scena lo spettacolo “Ausmerzen. Vite indegne di essere vissute” di Marco Paolini, con Barbara Apuzzo e Renato Sarti, a cura dell’associazione Amici di Angioletto e ANPI.