Cos’è Exocad, a cosa serve e come formarsi per utilizzarlo

Tante rivoluzioni riguardano il mondo medico e quello odontoiatrico dove la tecnologia e la digitalizzazione hanno portato importanti cambiamenti; tra questi c’è l’introduzione di software CAD che hanno modificato totalmente la progettazione delle protesi.

Con corsi di Exocad online ci si può preparare all’utilizzo imparando a conoscerne tutte le potenzialità, i vantaggi e le opportunità.

Come scegliere il miglior software CAD dentale per il laboratorio

Cos’è Exocad? Si tratta di un software CAD sviluppato in modo specifico per l’odontoiatria e dà modo di progettare a livello digitale protesi dentali fisse e mobili partendo dalle impronte e dalle scansioni di modelli tradizionali. L’obiettivo? Favorire un lavoro odontotecnico impeccabile, più preciso, ripetibile e con un risultato senza paragoni.

Come si sceglie un software CAD dentale? Non ci si basa esclusivamente sul marchio, bisogna valutare le esigenze del laboratorio considerando la tipologia di lavorazione che si effettua. Protesi fissa, mobile, implantologia, estetica o tutte insieme hanno bisogno di un supporto tech specifico.

Importantissima è l’usabilità: l’interfaccia deve essere intuitiva, facile da utilizzare e da imparare a sfruttare al meglio seppur sarà necessario un corso di formazione specifico. Visualizzare il risultato finale attraverso un’anteprima, intervenire modificando parametri e gestire il tutto in pochi clic sono la forza di questo sistema.

Non meno importante è la compatibilità con le apparecchiature già presenti in laboratorio. Scanner, fresatrici e stampanti 3D possono andare a braccetto con un tool capace di dialogare con diversi sistemi. Ultimo dettaglio, ma non meno importante, il supporto tecnico e la disponibilità di aggiornamenti per restare al passo risultando sinonimo di affidabilità e adeguamento.

I vantaggi della modellazione digitale nella protesi fissa e mobile

I benefici della modellazione digitale nel settore dentistico sono tanti, ecco i principali:

Precisione . Grazie agli strumenti tech di ultima generazione si progettano restauri con margini definiti, spessori controllati e con una gestione impeccabile;

. Grazie agli strumenti tech di ultima generazione si progettano restauri con margini definiti, spessori controllati e con una gestione impeccabile; Realizzazione di impianti personalizzati . Le librerie anatomiche e implantari danno modo di adattare il progetto di corone, ponti e strutture al singolo caso clinico unendo estetica e funzionalità;

. Le librerie anatomiche e implantari danno modo di adattare il progetto di corone, ponti e strutture al singolo caso clinico unendo estetica e funzionalità; Processi standardizzati. I protocolli diventano più chiari e replicabili così da ridurre l’incognita legata all’intervento manuale. Un plus importante soprattutto nei flussi produttivi.

Ottimizzazione del flusso di lavoro digitale

Passare a un flusso di lavoro completamente digitale cambia il ritmo del laboratorio. Le impronte arrivano come file pronti all’uso: niente più attese per le spedizioni, niente rischi che un modello in gesso si deformi o si danneggi durante il trasporto. Si può cominciare a lavorare subito, organizzando meglio le priorità e accorciando i tempi di consegna.

Nel software CAD, l’odontotecnico lavora con precisione sul progetto, usando librerie di componenti, strumenti di analisi e controlli qualità integrati. Quando il disegno è pronto, il file passa direttamente alla fresatrice o alla stampante 3D. Saltando i passaggi manuali intermedi, si riducono gli errori e il risultato finale corrisponde meglio a quello progettato.

C’è anche un vantaggio meno visibile ma altrettanto importante: la comunicazione con il dentista migliora. Condividere un’anteprima 3D, discutere una modifica, correggere un dettaglio prima della produzione, tutto diventa più rapido e meno soggetto a fraintendimenti. Exocad, in questo senso, non è solo un programma per disegnare protesi: è uno strumento che facilita il dialogo tra laboratorio e studio.

Per usarlo bene, però, serve formazione. Corsi, tutorial, affiancamento pratico: sono passaggi necessari per trasformare il software in un alleato quotidiano. La tecnica si impara, l’esperienza si costruisce e insieme permettono di affrontare con sicurezza le richieste dell’odontotecnica di oggi.