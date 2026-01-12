Varese News

Gorgonzola DOP da record: oltre 5,4 milioni di forme prodotte nel 2025

Il popolare formaggio chiude il 2025 con una crescita del 2,72% e supera le 5,4 milioni di forme prodotte. Un risultato che conferma la forza di una filiera d’eccellenza tra Piemonte e Lombardia, nonostante i costi crescenti

La produzione di Gorgonzola DOP raggiunge nel 2025 un nuovo traguardo storico: 5.421.517 forme, con un incremento del 2,72% rispetto al 2024 e del 4,68% sul 2023. A comunicarlo è il Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola, che certifica una crescita ormai strutturale, stabile sopra i cinque milioni di forme dal 2019.

«Abbiamo chiuso il 2025 registrando ancora una volta un’importante crescita», sottolinea il presidente Antonio Auricchio, evidenziando come in quindici anni la produzione sia aumentata di circa un quarto. Un risultato ottenuto in un contesto complesso, segnato dall’aumento dei costi energetici e del latte, ma con un obiettivo chiaro: mantenere sicurezza e altissima qualità di uno dei formaggi italiani più conosciuti al mondo.

Dal punto di vista territoriale, la produzione coinvolge quindici province tra Piemonte e Lombardia. È il Piemonte a trainare, con 3.962.282 forme (+3,66%), mentre la Lombardia raggiunge 1.459.235 forme (+0,26%). Il picco produttivo si è registrato nel gennaio 2025, con un +5,6% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Sul fronte delle tipologie, il Gorgonzola DOP piccante registra una flessione del 5,42%, attestandosi a 698.880 forme, pari a circa il 13% del totale, dopo il forte aumento del 2024. Stabile intorno all’1% la produzione biologica. Il valore complessivo alla produzione supera i 460 milioni di euro, posizionando il Gorgonzola al quinto posto tra i prodotti Dop e Igp italiani.

Nato intorno all’anno Mille e prodotto esclusivamente con latte vaccino intero nelle zone d’origine, il Gorgonzola DOP continua a rappresentare un’eccellenza della tradizione casearia italiana, capace di coniugare storia, territorio e competitività sui mercati internazionali

