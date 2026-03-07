Tentano di vendere a Trecate un iPhone contraffatto, ma l’acquirente è un carabiniere: denunciati
Due uomini fermati a Trecate dopo aver offerto uno smartphone e cuffie apparentemente originali. I prodotti, identici agli originali ma falsi, sono stati sequestrati
Hanno tentato di vendere uno smartphone di ultima generazione e alcune cuffie wireless a prezzo scontato, ma l’uomo che avevano avvicinato era un carabiniere. Per questo due cittadini rumeni sono stati denunciati per vendita di prodotti con marchi contraffatti.
L’episodio è avvenuto nel pomeriggio del 5 marzo a Trecate, in provincia di Novara. I carabinieri della Sezione operativa del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Novara hanno deferito in stato di libertà N.F., 37 anni, e D.F., 25 anni.
Secondo quanto ricostruito dai militari, i due uomini si sono avvicinati a un carabiniere presso un distributore di carburante proponendogli l’acquisto di un iPhone 17 Pro Max al prezzo di 800 euro, insieme a tre paia di AirPods Pro (2nd generation) offerte a 40 euro ciascuna.
Il militare, insospettito dall’offerta, ha immediatamente allertato i colleghi. Con l’ausilio di altri carabinieri presenti sul posto i due venditori sono stati fermati e sottoposti a perquisizione.
Gli accertamenti hanno permesso di verificare che i dispositivi, sebbene identici agli originali almeno a prima vista, erano in realtà prodotti contraffatti. Tutta la merce è stata quindi sequestrata. Se autentici, gli oggetti avrebbero avuto un valore complessivo superiore ai 3mila euro.
Secondo quanto evidenziato dai carabinieri, truffe di questo tipo sono in aumento e vengono spesso messe in atto presso autogrill o distributori di carburante lungo le grandi arterie stradali. Per questo motivo i cittadini sono invitati a prestare particolare attenzione e a segnalare immediatamente eventuali situazioni sospette.
Il consiglio resta quello di acquistare dispositivi elettronici esclusivamente presso rivenditori autorizzati o store ufficiali, diffidando di offerte troppo convenienti proposte da sconosciuti.
