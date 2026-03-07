Maxi controllo interforze in centro e nei quartieri a Novara

Prosegue senza sosta l’attività della Polizia di Stato per il rafforzamento della sicurezza urbana nel territorio novarese. Nel pomeriggio di giovedì, un articolato servizio straordinario di controllo ha interessato le aree più sensibili della città, con l’obiettivo di contrastare il degrado e aumentare la percezione di sicurezza tra i residenti.

L’operazione, condotta in sinergia con la Polizia Ferroviaria e la Polizia Locale, ha preso il via dalla zona della stazione ferroviaria e dalle principali arterie del centro storico. Qui gli agenti hanno effettuato numerosi pattugliamenti appiedati, monitorando i flussi di passaggio e i punti di aggregazione più critici. L’attività si è poi estesa in diversi quartieri cittadini, dove le pattuglie hanno proceduto a verifiche mirate sulla regolarità di otto esercizi commerciali.

Il bilancio complessivo dell’intervento parla di 196 persone identificate, di cui 59 già note alle forze dell’ordine per precedenti di polizia. Nel corso dei controlli, gli agenti hanno rintracciato un uomo italiano del 1976: dagli accertamenti in banca dati è emerso un provvedimento pendente a suo carico, che ha portato all’esecuzione della misura della libertà controllata.

L’intervento di giovedì non è un episodio isolato, ma si inserisce in un più ampio dispositivo di prevenzione e tutela dell’ordine pubblico che la Questura sta attuando da diverse settimane su tutto il territorio cittadino, intensificando la presenza delle divise nei luoghi di maggiore transito e nelle aree periferiche.