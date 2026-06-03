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Busto Arsizio/Altomilanese

Samuel Mistretta, 11 anni e 3 riconoscimenti internazionali al Novara Dance Competition

Il giovane allievo del Centro Arte Danza di Olgiate Olona conquista l'ammissione diretta all'audizione dell'Accademia dell'Opera di Parigi e due borse di studio per il Nederlands Dans Theater e l'American Ballet Theatre di New York

generica

Tre importanti riconoscimenti internazionali per Samuel Mistretta, undicenne allievo del Centro Arte Danza di Olgiate Olona, protagonista sabato 30 maggio al Novara Dance Competition.

Il giovane ballerino si è esibito davanti a una giuria internazionale ottenendo risultati di prestigio che lo proiettano verso alcune delle più importanti realtà della danza mondiale.

Tra i riconoscimenti conquistati spicca l’ammissione diretta all’audizione per l’Accademia dell’Opera di Parigi, consegnata personalmente dalla direttrice Elisabeth Platel. A questo si aggiungono una borsa di studio per il Nederlands Dans Theater e una per l’American Ballet Theatre di New York.

Un risultato che conferma il talento del giovane danzatore e che arriva in un anno speciale per il Centro Arte Danza diretto da Antonella Colombo, che nel 2026 celebra il ventesimo anniversario di attività.

La scuola festeggerà il traguardo e i successi dei propri allievi sabato 6 giugno al Teatro Sociale di Busto Arsizio, in occasione del tradizionale Galà di fine anno.

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Pubblicato il 03 Giugno 2026
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