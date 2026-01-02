Il cordoglio della sindaca di Saronno per la morte di Ivonne Trebbi
Ilaria Pagani ha mandato un ultimo saluto alla partigiana: "Una donna che ha testimoniato, con il suo impegno civile e la sua vita, i valori della libertà, della democrazia e della giustizia"
A Saronno si piange la scomparsa della partigiana Ivonne Trebbi, che si è spenta a 98 anni nella giornata di venerdì 2 gennaio. A unirsi al cordoglio è anche la sindaca della città, Ilaria Pagani, che ha mandato un proprio saluto, condiviso con l’amministrazione comunale.
Oggi si è spenta all’età di 98 anni l’amica e partigiana Ivonne Trebbi, nome di battaglia “Bruna”.
A nome mio personale e di tutta l’Amministrazione comunale, esprimo profondo cordoglio per la sua scomparsa.
Ivonne Trebbi è stata una partigiana e una donna che ha testimoniato, con il suo impegno civile e la sua vita, i valori della libertà, della democrazia e della giustizia. Attraverso il suo esempio e il suo racconto, ha rappresentato una memoria storica preziosa, contribuendo a trasmettere alle nuove generazioni il significato profondo della Resistenza e delle conquiste democratiche del nostro Paese.
La sua scomparsa è una perdita non solo per i suoi familiari e per chi le ha voluto bene, ma per l’intera comunità, che oggi perde una testimone autorevole e generosa della propria storia.
In questo momento di dolore, ci stringiamo con affetto alla sua famiglia e ai suoi cari, condividendone il lutto.
