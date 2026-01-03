Domenica a Saronno l’ultimo saluto a Ivonne Trebbi
Tanti i messaggi di cordoglio per la partigiana morte a 97 anni. Domenica 4 gennaio il saluto laico alla sala del commiato Mazzolo
Si svolgerà domenica 4 gennaio alle 17, nella sala del commiato Mazzolo (via Manzoni 43), l’ultimo saluto a Ivonne Trebbi. La celebrazione per la partigiana “Bruna”, scomparsa all’età di 97 anni, sarà di rito laico e aperta a tutti i cittadini che vorranno onorarne la memoria.
Il cordoglio delle istituzioni e della politica
Nelle ultime ore si sono susseguiti numerosi messaggi di stima e affetto da parte di rappresentanti istituzionali e associazioni del territorio, che hanno voluto omaggiare la memoria dell’ex parlamentare e dirigente del PCI.
Davide Galimberti, Sindaco di Varese:
«Ivonne Trebbi ha vissuto insegnandoci il valore della vita, della libertà e della giustizia. Insegnamenti che continueremo a tenere alti e costanti nella sua memoria. A Ivonne va il nostro ringraziamento e affetto per tutto quello che ha fatto da partigiana prima, dandoci una Italia libera e democratica, e poi in tutti questi anni come testimone e attivista dei valori di libertà e giustizia sociale. Non ti dimenticheremo. Il mio abbraccio va ai suoi famigliari e il profondo cordoglio di tutta l’amministrazione di Varese».
Rocco Cordì, Presidente ANPI Varese:
«Una donna straordinaria che ha dedicato la sua vita alla causa della libertà, della democrazia, della giustizia sociale. Il suo esempio mi ha aiutato a crescere. Resterai per sempre nella mente e nel cuore di quanti ti hanno conosciuto. Non immaginavo minimamente che un dirigente di partito potesse svolgere anche il ruolo più umile, come distribuire volantini per strada: con lei ho imparato il valore della militanza vera».
Il comitato provinciale dell’ANPI e le sezioni locali:
Molteplici messaggi dalle sezioni partigiane hanno ricordato la sua attività come staffetta nel battaglione Cirillo della 4ª brigata Venturoli Garibaldi, sottolineando la sua incrollabile forza d’animo anche durante la prigionia nel carcere di San Giovanni in Monte a Bologna.
Le realtà politiche e sindacali:
Anche il mondo della CGIL e gli eredi della tradizione politica del PCI hanno voluto ricordare gli anni di Ivonne come dirigente del sindacato dell’abbigliamento e il suo impegno nel Comitato Centrale, oltre alla sua attività parlamentare alla Camera dei Deputati, sempre vicina alle istanze delle lavoratrici e dei lavoratori.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
lenny54 su Il richiamo alla pace e ai valori della Repubblica nel discorso del Presidente Sergio Mattarella
giro su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Felice su Amazon sospende le consegne con i droni in Italia
Paolo Cottini su Colle di Biumo, il 5 gennaio la conferenza di VAS a Varese per decidere il futuro dell'area
angelo_spiteri su Il Comitato varesino per la Palestina torna in piazza: "Non ci fermiamo nemmeno a Natale"
axelzzz85 su I sindacati dei frontalieri contro il decreto sulla tassa della salute: “Andremo alla Consulta”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.