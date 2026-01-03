Domenica a Saronno l’ultimo saluto a Ivonne Trebbi

Si svolgerà domenica 4 gennaio alle 17, nella sala del commiato Mazzolo (via Manzoni 43), l’ultimo saluto a Ivonne Trebbi. La celebrazione per la partigiana “Bruna”, scomparsa all’età di 97 anni, sarà di rito laico e aperta a tutti i cittadini che vorranno onorarne la memoria.

Il cordoglio delle istituzioni e della politica

Nelle ultime ore si sono susseguiti numerosi messaggi di stima e affetto da parte di rappresentanti istituzionali e associazioni del territorio, che hanno voluto omaggiare la memoria dell’ex parlamentare e dirigente del PCI.

Davide Galimberti, Sindaco di Varese:

«Ivonne Trebbi ha vissuto insegnandoci il valore della vita, della libertà e della giustizia. Insegnamenti che continueremo a tenere alti e costanti nella sua memoria. A Ivonne va il nostro ringraziamento e affetto per tutto quello che ha fatto da partigiana prima, dandoci una Italia libera e democratica, e poi in tutti questi anni come testimone e attivista dei valori di libertà e giustizia sociale. Non ti dimenticheremo. Il mio abbraccio va ai suoi famigliari e il profondo cordoglio di tutta l’amministrazione di Varese».

Rocco Cordì, Presidente ANPI Varese:

«Una donna straordinaria che ha dedicato la sua vita alla causa della libertà, della democrazia, della giustizia sociale. Il suo esempio mi ha aiutato a crescere. Resterai per sempre nella mente e nel cuore di quanti ti hanno conosciuto. Non immaginavo minimamente che un dirigente di partito potesse svolgere anche il ruolo più umile, come distribuire volantini per strada: con lei ho imparato il valore della militanza vera».

Il comitato provinciale dell’ANPI e le sezioni locali:

Molteplici messaggi dalle sezioni partigiane hanno ricordato la sua attività come staffetta nel battaglione Cirillo della 4ª brigata Venturoli Garibaldi, sottolineando la sua incrollabile forza d’animo anche durante la prigionia nel carcere di San Giovanni in Monte a Bologna.

Le realtà politiche e sindacali: