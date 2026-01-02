Anpi Busto Arsizio saluta Ivonne Trebbi, «Una grave perdita per tutti noi»
Gli associati ricordano il suo passato da staffetta partigiana durante la Seconda guerra mondiale, ma anche il suo impegno politico
Anche la Sezione Anpi di Busto Arsizio esprime il proprio cordoglio per la perdita di Ivonne Trebbi, partigiana e instancabile sostenitrice dei valori della democrazia. «Una importante figura – la ricordano gli associati – di combattente nella Resistenza; un impegno che la portò ad essere incarcerata dai nazifascisti nel carcere di Bologna».
I membri della Anpi di Busto Arsizio sottolineano anche il suo impegno politico, che ha portato avanti con energia dalla nascita della Repubblica fino alla fine della sua vita. Nel 2024, infatti, Trebbi si era candidata nella lista civica Tu@Saronno, a sostegno di Ilaria Pagani.
«Dopo la Liberazione – aggiungono i volontari -, Trebbi ha svolto un percorso nel Sindacato e poi nella politica, fino al Parlamento, sempre a tutela dei valori della democrazia e della libertà, così come della giustizia sociale e dell’emancipazione della donna. Una grave perdita per l’Anpi e in particolare per l’Anpi di Saronno alla quale esprimiamo vicinanza e partecipazione».
