Saronno dice addio alla partigiana Ivonne Trebbi

La memoria della Resistenza perde Ivonne Trebbi, conosciuta durante la lotta partigiana di Liberazione con il nome di battaglia Bruna.

Nata il 31 gennaio 1928, la vita di Trebbi è stata segnata da una dedizione costante ai valori della libertà e della democrazia, portando il proprio impegno civile fino agli ultimi momenti, come anche testimoniato dalla candidatura, a 97 anni compiuti, alle elezioni amministrative di Saronno dello scorso aprile.

L’annuncio della scomparsa è stato dato oggi, venerdì 2 gennaio, da Claudio Castiglioni, presidente dell’Anpi Saronno, e da Ester Maria De Tomasi, presidente provinciale dell’Anpi Varese. Entrambi hanno voluto sottolineare il vuoto lasciato da una figura che ha saputo tradurre l’esperienza partigiana in una responsabilità civile durata decenni, capace di rivolgersi in particolare alle nuove generazioni per trasmettere i principi dell’antifascismo e della solidarietà: «La ricorderemo sempre per il suo instancabile impegno e la sua testimonianza, nel diffondere alle nuove generazioni i valori della Resistenza, della solidarietà e dell’antifascismo. Una lunga vita di lotte, nella Resistenza, nel Sindacato, in Parlamento, tenendo sempre in primo piano i diritti delle donne. La sua Memoria rimarrà sempre viva nei nostri cuori».

Durante la guerra Trebbi era operaia a Castel Maggiore, ne bolognese, dove a partire dal 1944 partecipò al Gruppo di difesa della donna, diventandone poi componente del comitato direttivo.

Fu arrestata nel gennaio del 1945 e rinchiusa nel carcere di San Giovanni in Monte, fino alla liberazione della città felsinea, per l’attività da staffetta partigiana.

Il percorso di Ivonne Trebbi non si esaurì con la fine del conflitto mondiale. La sua è stata una storia di militanza attiva che l’ha vista protagonista nel Sindacato, nel consiglio comunale bolognese prima e varesino poi, fino a essere eletta tra i banchi del Parlamento per il Partito Comunista Italiano dal 1979 al 1987.