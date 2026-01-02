Il cordoglio di Saronno per la morte di Ivonne Trebbi
Unanime il dispiacere della comunità saronnese per la scomparsa della partigiana "Bruna", simbolo di impegno e coerenza. Il ricordo della sindaca Ilaria Pagani, dell'ex primo cittadino Augusto Airoldi e di Rienzo Azzi
Unanime il cordoglio di Saronno per la scomparsa di Ivonne Trebbi, che si è spenta oggi all’età di 98 anni.
«Ivonne Trebbi è stata una partigiana e una donna che ha testimoniato, con il suo impegno civile e la sua vita, i valori della libertà, della democrazia e della giustizia . ha detto la sindaca Ilaria Pagani esprimendo il cordoglio proprio e di tutta l’amministrazione comunale per la morte di Ivonne Trebbi – Attraverso il suo esempio e il suo racconto, ha rappresentato una memoria storica preziosa, contribuendo a trasmettere alle nuove generazioni il significato profondo della Resistenza e delle conquiste democratiche del nostro Paese. La sua scomparsa è una perdita non solo per i suoi familiari e per chi le ha voluto bene, ma per l’intera comunità, che oggi perde una testimone autorevole e generosa della propria storia. In questo momento di dolore, ci stringiamo con affetto alla sua famiglia e ai suoi cari, condividendone il lutto».
Per l’ex sindaco Augusto Airoldi «La scomparsa di Ivonne Trebbi, la partigiana “Bruna”, priva Saronno di una figura che ha saputo testimoniare, con coerenza e rigore, il valore della libertà come responsabilità civile. La sua vita è stata segnata dall’impegno costante contro ogni forma di oppressione, dall’attenzione alla memoria come strumento di consapevolezza democratica, dalla difesa della Resistenza contro ogni revisionismo. Attraverso la sua esperienza e la sua voce, Ivonne Trebbi ha ricordato a generazioni diverse che la libertà non è mai acquisita una volta per tutte, ma va difesa e praticata ogni giorno. I suoi appelli alle giovani generazioni risuonano nelle recenti parole del Presidente Sergio Mattarella. Il suo esempio rimane un riferimento morale e civile, soprattutto in un tempo che richiede vigilanza, partecipazione e rispetto della dignità umana. Il suo esempio di coraggio e resilienza guiderà il nostro cammino futuro. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia e a quanti l’hanno amata. Per sempre, grazie, Bruna».
Anche da Forza Italia un pensiero e un riconoscimento per la partigiana “Bruna”: «Ivonne Trebbi ha rappresentato per noi saronnesi un certo modo di intendere l’impegno civile. Un modo semplice, ma profondo: l’esempio – dice Rienzo Azzi a nome di Forza Italia – E’ stata insieme a Paride Brunetti, Aurelio Legnani e tanti altri la testimonianza semplice ma eloquente che ci si può e ci si deve opporre alla dittatura. Che la libertà non ha prezzo e per essa si deve sacrificare anche la vita se necessario. Da parte di tutta Forza Italia e mia personale un grazie a Ivonne per il servizio di testimonianza attiva svolto per la città e le più sincere condoglianze alla famiglia».
(si ringrazia per la foto l’Anpi provinciale)
