Scomparsa della partigiana Ivonne Trebbi, il cordoglio della Cgil di Varese
Staffetta partigiana da sempre attiva nella vita politica della Repubblica, Trebbi è stata anche sindacalista della Cgil per il settore tessile
Commozione anche all’interno della Cgil Varese per la scomparsa di Ivonne Trebbi: partigiana, sindacalista e politica di origini bolognesi ma residente a Saronno e legata a Varese morta a 97 anni venerdì 2 gennaio.
«Ivonne, nome di battaglia Bruna, è stata fin da giovanissima – ricorda la segreteria della Cgil Varese – tra coloro che hanno lottato per restituire al nostro Paese la Libertà nella lotta contro l’occupante nazista e la dittatura fascista. Sedicenne iniziò la sua militanza nella formazione antifascista del Gruppo di difesa della donna del bolognese, poi partigiana con la Quarta brigata Sap Venturoli Garibaldi insignita della Croce al Merito di guerra per la lotta partigiana».
«Sindacalista della Cgil per il settore tessile – aggiunge il sindacato – nel ‘51 eletta Consigliera comunale a Bologna e poi di nuovo in Consiglio comunale a Varese, suo comune di adozione fin dagli anni settanta. Fu infine eletta in Parlamento tra le file del Pci per due legislature dal 1979 al 1987. Una lunghissima storia di militanza politica, di impegno civile dentro e fuori le Istituzioni della Repubblica in difesa della Costituzione e nella attualizzazione del pensiero antifascista per il quale non scordò mai le sue prime esperienze bolognesi in difesa dei Diritti delle Donne».
«A nome della CGIL tutta – sottolinea la segreteria varesina – esprimiamo eterno ringraziamento per una vita instancabilmente spesa dalla parte giusta della Storia».
