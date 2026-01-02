Scomparsa di Ivonne Trebbi: Alfieri, «Un esempio per tutti noi»

Alessandro Alfieri, senatore del Partito democratico, si unisce al cordoglio per morte di Ivonne Trebbi: staffetta partigiana, parlamentare e sindacalista scomparsa venerdì 2 gennaio all’età di 97 anni.

«Apprendo – scrive Alfieri in un post – con grande dispiacere la scomparsa di Ivonne Trebbi. Partigiana, militante e dirigente del Partito Comunista Italiano e della Cgil».

«Dopo l’impegno pieno di coraggio, quando era giovanissima, nella Resistenza – ricorda il senatore – è stata protagonista della vita politica ed istituzionale, di Varese e a livello nazionale. Una vita spesa per la libertà e la giustizia sociale, un esempio per tutti noi».