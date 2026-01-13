Il fuoco olimpico illumina Novara. Mercoledì tocca a Varese

Novara ha vissuto una giornata carica di emozione e partecipazione in occasione del passaggio della fiamma olimpica, giunta oggi in città per la 37ª tappa del suo viaggio attraverso l’Italia. La staffetta, partita lo scorso 4 dicembre da Roma, ha fatto ingresso nel capoluogo nel tardo pomeriggio, dopo aver attraversato nella stessa giornata Ivrea, Biella e Vercelli.

Il momento più atteso si è svolto intorno alle 19.30 in piazza Martiri, trasformata per l’occasione in un vero e proprio Villaggio Olimpico, animato da stand dei partner ufficiali e da numerosi cittadini accorsi per assistere all’evento. Protagonista della cerimonia conclusiva è stata la pugile novarese Martina Bernile, scelta come ultima tedofora della giornata.

Sotto lo sguardo simbolico della Cupola di San Gaudenzio e alla presenza delle autorità locali, Bernile ha acceso il braciere olimpico sul palco principale, dando ufficialmente il via ai festeggiamenti serali. Un gesto carico di significato, pensato per condividere con la cittadinanza i valori dello sport, dell’inclusione e della partecipazione.

La tappa novarese rappresenta uno dei passaggi chiave del tour piemontese della fiamma, che nei giorni scorsi aveva già toccato Cuneo, Torino e Aosta. Il viaggio proseguirà domani mattina, 14 gennaio, quando la staffetta lascerà il Piemonte per entrare in Lombardia, con destinazione finale Varese, continuando un percorso che si concluderà con l’apertura dei Giochi il 6 febbraio 2026.